Sigaradan alınan ÖTV oranı artırıldı. Sİgara satış fiyatlarına zam gelecek mi?

Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sigara fiyatlarındaki ÖTV oranı yüzde 17,2 arttırıldı.Alınan karara göre Asgari maktu vergi tutarı 7,79 TL'den 9,13 TL'ye çıktı.

Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL’den 9,13 TL’ye çıktı.

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Merak konusu olan sigara fiyatlarına zam gelecek mi ? Sigara fiyatlarına yapılacak zam 2020 yılının başında Cumhurbaşkanı kararı ile Temmuz ayına ertelenmişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanmış ve sigaradaki enflasyon oranındaki otomatik vergi artışı bu yıl ocak-haziran döneminde uygulanmamıştı.

Resmi Gazete'de yer alan sigara zammı kararına ilişkin ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtilmişti