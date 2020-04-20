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Sigorta şirketlerinden poliçelere korona ayarı!

Korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara sigorta şirketlerinden güzel haberler geliyor. Sigorta şirketleri salgın döneminde trafik, kasko, konut ve işyeri sigortalarında yüzde 25’e varan oranlarda indirim uyguluyor. İşte indirim uygulayan veya taksit erteleyen şirketler..

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:05
Sigorta şirketlerinden poliçelere korona ayarı!

Korona virüs ile daralan ekonomiye kurum ve kuruluşların ekonomik destekleri devam ederken bir vatandaşlar için bir güzel haber'de sigorta şirketlerinden geldi.İlk olarak korona virüs hastalığını sağlık sigortasına dahil eden sigorta şirketleri şimdi de başta kasko, trafik sigortaları olmak üzere konut, işyeri ve sağlık sigortaları primlerinde yüzde 25’e varan oranlarda indirim uygularken, sigortalıların taksit ödeme sayılarını da 12 aya kadar çıkardı. Koronavirüs döneminde primlerini ödeyemeyen sigortaların poliçeleri de iptal edilmiyor; kimi şirketler ödemede esneklik sağlarken, kimi şirketler sigortadan kaynaklanan hakların süresini uzatıyor. İşte, sigorta şirketlerinin koronavirüs döneminde aldıkları tedbirler:

Anadolu Sigorta: İnternet, cep telefonu üzerinden alınan poliçelerde yüzde 20’ye varan indirimler uyguluyor. Görüntülü doktor hizmeti ile sağlık sigortalarında destek sunuyor. Sağlıkta 20 bin liraya kadar belge talep etmeksizin ödeme yapıyor. Oto, konut, iş yeri hasar taleplerinde uzaktan görüntülü ekspertiz ile raporluyor. Sağlık çalışanlarına kasko, konut, sağlık sigortalarında indirim uyguluyor. Poliçe taksitlerinde bir ay erteleme uyguluyor, ayrıca 10 eşit taksit imkanı sunuyor, mayıs ayı sonuna kadar prim ödemelerinde kolaylık sağlıyor. Poliçe vadesi bitmek üzere olan ancak salgın nedeniyle hizmet alamayan sigortalıların haklarını 4 aya kadar uzattı. Kaskoda onarım durumunda aracı sigortalının evinden alıyor, ikame aracı da eve teslim ediyor.

Axa Sigorta: Tamamlayıcı sağlık, kasko, konut, işyeri sigortalarında taksit sayısını 10’a çıkardı. Konut poliçelerinde yüzde 10 ‘evde kal’ indirimi başlattı. Sağlık çalışanlarının kasko, konut poliçelerinde ve sağlık kurumlarının poliçelerinde yüzde 15 indirim uyguluyor. Konut ve kaskoda ‘1 Ay Bedava’ kampanyası başlattı. Tamamlayıcı sağlıkta yeni asistans teminatlarını devreye soktu ve sağlık sigortası sahiplerinin yakınları için yüzde 10 fiyat avantajı sağlayarak, ‘Sülale İndirimi’ başlattı. Ayrıca 40 yaş üstüne de indirim kampanyası yapıyor. Tüm ürünlerde bir ay taksit öteleme imkanı sundu. Nisan ayının başından bu yana kasko yenilemelerinde yüzde 7.5, yeni kasko müşterilerine yüzde 12.5 indirim sağlanıyor. Oto hasarlarında sigortalılara evden çıkmadan hasar hizmeti sunuyor. ‘EvdeBakıcım’ danışmanlık hizmetini ücretsiz sunuyor. ‘DoktorDerKi’ hizmeti ile sigortalıların hastaneye gitmeden sorularına cevap veriliyor.

Allianz Sigorta: Sağlık danışma hattı ile sigortalılar doktor ve hemşirelerle yazılı, görüntülü görüşebiliyor. Sağlık harcamaları limitlerini 5 bin liraya, konut hasarlarında hasar ödeme limitini 5 bin liraya çıkardı. Sağlıkta check-up teminatı kullanma sürelerini 90 gün daha uzattı. Oto sigortalarında fotoğraf ve beyan üzerinden faturalı ödeme yöntemine geçti. Taksitli kart harcamalarına erteleme imkanı sağladı. Taksit ödemesi yapılamayan poliçelerin iptal süreçlerini 30 Nisan’a kadar durdurdu. Prim ödemelerinin 3-6-9 taksitli olarak ödemeyi tercih edenlerin ödemelerini 31 Mayıs’a kadar bir ay taksit erteledi. Tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 15 indirim uygulamasını haziran sonuna erteledi.

Güneş Sigorta: Tüm kasko işlemlerinde ‘+2 ay bizden’ kampanyası başlattı. 30 Haziran’a kadar kasko poliçelerinde 12 aylık prim bedeliyle 14 ay kasko güvencesi sağlanıyor. Kredi kartı ödemelerinde; kasko poliçelerinde 12 ay, havuz dışı trafik poliçelerinde 9 ay, havuz trafik poliçelerinde 6 ay, konut poliçelerinde 12 ay, DASK poliçelerinde ise 6 ay taksit avantajı sağlıyor. Kasko, konut, ferdi kaza ve kritik hastalıklar ürünlerinde yüzde 5, sağlık çalışanlarına da ayrıca yüzde 15 ek indirim sağlıyor. VakıfBank kredi kartı ile yapılan sigorta prim ödemeleri ise bir hesap özeti dönemi ertelendi ve 31 Mayıs tarihine kadar kasko sigortalılarına detaylı araç içi temizlik ve ozon temizliğine de yüzde 50 indirim sağlanıyor.

HDI Sigorta: Konut sigortasında 65 yaş üstü kişilere yüzde 7.5, sağlık personeline kaskoda yüzde 15 indirim uyguluyor. Kasko ürünlerinde 10 ve 11 ay taksit uyguluyor; poliçenin ilk ödemesi poliçe başlangıç tarihinden bir ay sonra tahsil ediliyor. DASK sigortasında kart ile ödemelerde maksimum 1 peşin artı 5 taksit yapıyor. İşyeri, konut sigortalarında ekspertiz olmadan evraklar üzerinden yapılan ödeme tutarını 5 bin liraya çıkardı. Nisan ayında düzenlenen kasko, konut, KOBİ poliçelerinin peşinat ödemelerini Ramazan Bayramı sonrasına erteledi. Hasar durumunda sigortalıların araçlarını evden alıyor, eve teslim ediyor.

Neova Sigorta: Prim taksit sayısını kasko ve trafikte 9 taksite çıkardı. Oto sigortalarında yüzde 15’e kadar, diğer sigortalarda yüzde 10’a kadar indirim sağlıyor. Anlaşmalı özel servislerin ücretlerine yüzde 15 civarında zam yaptı.

Sompo Sigorta: Başta oto sigortaları olmak üzere tüm branşlarda değişen oranlarda indirimler uyguluyor. Tüm sigorta branşlarında taksit sayılarını artırdı. Hasarları uzaktan on-line yürütüyor. Hasar kontrol ve talep süreçlerinde iyileştirme; hasar süreçlerinin yönetimi ve ödeme sistemlerinde dijital süreçleri kullanarak sigortalıların avantajına yönelik çalışmalar yapıyor.

Quick Sigorta: Trafik sigortalarında yüzde 20 indirim sağladı. Sağlık çalışanlarına yüzde 25 indirim uygulanıyor. Homer Kasko adı verilen sigortada indirimlerin üzerine yüzde 15 daha indirim uygulanıyor. Ekonomik resesyon yaşayan, poliçesini yeniletmek istemeyen ancak kazanılmış haklarının kaybolmasını istemeyen sigortalılara dar kasko ürününü sundu. Böylece sigortalılar hasarsızlık indirimini koruyor, 65 yaş üstü trafiğe çıkamayanların riskleri güvence altına alınıyor. Primleri ödenmeyen poliçeleri otomatik iptal etmiyor, tahsilat konusunda esneklik sağlıyor. Sigortalılara doktora danışma, acil tıbbi yardım, gerektiğinde evde muayene, ambulans hizmetleri veriliyor.

Hürriyet

Son Güncelleme: 20.04.2020 12:14
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