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Sigortasız çalışana kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Günümüzde birçok kişi kredi başvurusunda bulunmaktadır. Ancak bankalar kredi alacak kişilerden gelir belgesi istemektedir. Peki sigortasız çalışana kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz kredi nasıl alınır? Kredi alacak kişilerin bilmesi gerekenler.

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:39
Sigortasız çalışana kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Herkesin bildiği gibi özel ve kamu bankaları kredi çekmek isteyen vatandaşlardan belli evraklar ister. Bankaların en önem verdiği evraklardan biri de SGK bildirim kağıtlarıdır. Bankalar bilindiği gibi kredi almak isteyen kişilerden en az 6 ay olmak kaydıyla sigorta kaydı istemektedir. 6 ay sigortalı olmayan veya hiçbir sigortası olmayanlara ne yazık ki hiçbir banka tarafında 60 ay vadeli kredi verilmemektedir. Ancak sigortası olmayan vatandaşlar için 30.000 TL’ye kadar kredi verilebilir.

Sigortasız çalışan

Sigortasız kredi nasıl 2019’da çekilir? İşte cevabı!

Bankalar sigortalı olmayanlara neden kredi verilmez onu açıklayalım. Bankalar kredi verdikleri kişilerin ne kadar geliri olduğunu öğrenebilmek için SSK kayıt belgesini ister. Bu şekilde alınan krediyi geri ödeyebileceğini öğrenir. Çünkü kredi alan kişi SSK’da kayıtlı ise düzenli olarak bir gelire sahiptir. Bankalar çoğunlukla 4 aydan az sigortalı olan vatandaşlara kredi vermez. Ancak sigortasız vatandaşların da alabileceği bazı kredi imkanları mevcuttur.

Üzerinize kayıtlı bir mülkünüz var mı?

Sigortası olmayan vatandaşların eğer üzerine taşınmaz bir mülk varsa bankalardan kredi olması mümkündür. Ancak kredi notunuzun düşük olup olmaması da önemlidir. Eğer taşınmaz mülkünüz kirada ise kiranızı kredi alacağınız banka aracılığıyla almanız size yardımcı olabilir.

İpoteksiz olarak bankalardan kredi çekebilirsiniz.

Eğer bankaya ipotek ettireceğiniz bir mülkünüzde yoksa yine de bazı bankalardan kredi alma şansınız vardır. Sigortalı çalışan bir arkadaşınız varsa size kefil olması durumunda sizin sigortanız veya mal varlığınız olmasa bile kredi almanız mümkündür. Eğer kefil olabilecek bir arkadaşınızda yoksa tek çareniz intenet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak olacaktır.

Denizbank sigortasız kredi başvurusu

Bu sistem çok fazla kişi tarafından bilinmez. Sigortasız kredi almanın en son yolu İntenet bankacılığı üzerinden yapılan başvurulardır. Peki bunu nasıl yapacaksınız. İlk önce kredi almak istediğiniz bankadan bir mevduat hesabı açtırın. Akbank, Garanti bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank en ideal bankalardır.

Dediğimiz gibi ilk olarak bu bankalardan herhangi birinde hesap açtırın ve hesabı açtırırken intenet bankacılığını da aktif ettirin. Daha sonra bankanın mobil uygulamasına giriş yapın. Çok büyük ihtimalle karşınıza adınıza tanımlanmış bir kredi fırsatı çıkacaktır. Bu işleme başvurunuzu yaparsanız dört dakika içinde belgesiz ve sigortasız bir şekilde kredi alabilirsiniz. Bunun için tek dikkat edilmesi gereken şey kredi notunuzun yüksek olmasıdır.

Finansbank sigortasız kredi kullanacaklar

Sigortasız dahi olsanız kredi alma imkanınız olan birçok banka vardır. Bu bankalar 60 aya kadar vade vermektedir. Sizin için bazı hesaplamalar yaptık. En düşük faizli ve en hızlı nakit akışı olan banka QNB Finansbank’tır.

finansbank

Finansbank sizlere 60 ay vadeli olarak 40.000 TL krediyi % 1.03 faiz oranı ile sunmaktadır. 20.000 TL kredi alacaklar içinde aylık 1.803.58 TL taksit miktarı belirlemiştir.

Finansbank birçok kamu bankasından bile daha az faiz ile sigortasız kişilere kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yapmak için T.C. Vatandaşlık numaranızı 5030’ a göndererek kredi başvurusunda bulunabilir veya 0850 220 85 73 numarasını arayarak başvuru yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 25.12.2019 10:39
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