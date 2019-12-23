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Sigortasız veya çalışmayan kişilere kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir?

Bankalar gelir belgesi şartsız kredi kampanyaları düzenlemektedir. Peki sigortasız ve çalışmayan kişilere kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? İşte teminat şartıyla kredi kampanyaları ve bankaların sunduğu olanaklar.

23 Aralık 2019 Pazartesi 17:30
Sigortasız veya çalışmayan kişilere kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir?

Bazı bankalar çalışmayan veya sigortasız müşterileri için bireysel ihtiyaç kredisi olanakları sağlamaktadır. İhtiyaç sahiplerine finansman sağlanabilmesi noktasında harekete geçen bankalar, avantajlı kredi seçeneklerini müşterilere sunuyor. Çalışmayan kişilerin kredi kullanabilmesi için;

Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank, Odeabank, ING Bank, QNB Finansbank, CEPTETEB, Aktifbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Şekerbank tarafından kredi kampanyaları sağlanmaktadır.

Çalışmayanların kredi başvurularında gereken şartlar nelerdir?

Gelir belgesi sunamayan kişiler için kredi verilen bankaların, kredi başvuru aşamasında talep ettiği bazı şartlar vardır. Bunlar;

En az 18 yaşında olmak,

Farklı bir gelire sahip olmak,

Kredi taksitlerini ödeyebileceğini ispatlamak,

Kredilerine karşılık kefil ve teminat göstermek,

Kefil olacakların sigortalı olarak çalışması,

Başvuru sahibinin kredi notu yüksek olmak,

Teminatların ipotek veya haczedilmemiş olmak.

Çalışmayan kişilere verilen kredilerin başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Çalışmayan kişiler farklı bir gelir belgesi veya teminat göstererek başvuruda bulunduğunda birtakım belgeler istenir. Bunlar;

Başvuru sahibinin kimlik belgesi, ehliyet veya pasaport fotokopisi,

Kefillerin kimlik belgesi veya sürücü belgesi fotokopisi,

Kefillerin gelir belgesi veya mülkiyet belgesi,

Teminat gösterilmiş gayrimenkullerin tapu belgesi ve kullanım izni belgesi,

İkametgâh belgesi,

Teminatlar için eş rızası alındığına dair belge.

Akbank çalışmayanlara kredi kampanyasının özellikleri nelerdir?

Akbank çalışmayan müşterilerine 24-36 ve 60 aya varan vadelerle yüzde 1.83 faiz oranıyla finansman sağlamaktadır. Banka en fazla 50 bin TL için finansman sağlarken, 50 bin TL ve üzeri kredi taleplerinde ek teminat talep eder.

24 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık 1.081.25 TL,

36 ay vadeli 30 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık 1214.35 TL,

48 ay vadeli 40 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık 1.356.63 TL,

60 ay vadeli 50 bin TL kredi için aylık 1507.46 TL ödeme yapılır ve vade süresi boyunca toplam 90.447.443 TL ödeme yapılır.

Denizbank çalışmayanlara kredi kampanyasının özellikleri nelerdir?

Denizbank, çalışmayan müşterileri için yüksek kredi notu şartıyla 55 bin TL’ye kadar finansman sağlamaktadır. Başvuru sonucunda alınabilecek kredi tutarı kredi notuna bağlı olarak hesaplanır. Gelir belgesiz kredi başvuruları SMS bankacılığı ve online bankacılık hizmetiyle gerçekleştirilebilir.

QNB Finansbank çalışmayanlara kredi kampanyasının özellikleri nelerdir?

Finansbank gelir belgesiz kredilerde üst limiti kredi notuna bağlı olarak belirler. Bankanın tespit ettiği en yüksek kredi tutarıysa 50 bin TL’dir. Başvurular yalnızca SMS ile intenet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarasını 5030’a kısa mesaj olarak yollayarak başvuruyu tamamlayabilir.

Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi özellikleri nelerdir?

Ziraat Bankası; arsa, konut veya iş yerinin ipoteklenmesi şartıyla kredi vermektedir. Konut teminatıyla alınacak kredilerin üst limiti ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar olabilmektedir. İşyeri teminatlı kredinin üst limiti yüzde 75, arsa teminatı ise yüzde 50’dir. Geri ödemelerde 60 aya kadar vade ile yüzde 1.25 faiz uygulanır.

Ziraat Bankası 60 ay vadede;

35 bin TL için 916.41 TL,

50 bin TL için 1269.67 TL,

40 bin TL için 1015.74 TL taksit ödemesi talep etmektedir.

Vakıfbank teminatlı kredi çalışmayanlara verilebilir mi?

Vakıfbank teminatlı kredi kampanyalarından çalışan ve çalışmayan bütün müşteriler yararlanabilir. Müşteriler 60 aya varan vadelerle kredi kullanabilirler. Araç ipoteklerinin yüzde 50’si, arsa ipoteklerinin yüzde 75’i kadar kredi çekilebilir. Vakıfbank teminatlı kredilerde yüzde 1.25 faiz uygular.

Son Güncelleme: 23.12.2019 17:30
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