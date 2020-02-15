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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı

Atlasglobal operasyonlarına devam edemediği için iflas talebinde bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Atlasglobal’in iflas başvurusunu resmen açıkladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:44
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı

Atlasgobal Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne iflas başvurusunda bulundu. Kurumun paylaştığı açıklamada, Atlasglobal’in uçuşlarını devam ettiremediği için iflas talebinde bulunduğu ve bütün seyahatleri durdurduğu duyuruldu.

Atlasglobal maliyetleri karşılayamadığı gerekçesiyle 2019 Kasım ayında bütün uçuşlarını iptal etme kararı almıştı. Şirket daha sonra aldığı bir kararla 21 Aralık 2019 tarihinde uçuşlarına tekrardan başlamıştı. Fakat daha sonra Ocak ayında alınan bir kararla sezonsal düşük isteğinden dolayı Avrupa seyahatlerine Mart ayına kadar ara verilmişti.

Atlasglobal’den daha önce bilet alan kişiler haklarını nasıl arayacağını merak ediyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Atlasglobal’e verilen uçuş ruhsatının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini belirtti ve bilet alan kişilerin mağdur olmasındaki nedenin Sivil Havacılık Kurumu olduğunu söylemişti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son olarak yaptığı bir açıklamayla Atlasglobal’in iflas başvurusunda verildiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:44
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