Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı

Atlasgobal Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne iflas başvurusunda bulundu. Kurumun paylaştığı açıklamada, Atlasglobal’in uçuşlarını devam ettiremediği için iflas talebinde bulunduğu ve bütün seyahatleri durdurduğu duyuruldu.
Atlasglobal’den daha önce bilet alan kişiler haklarını nasıl arayacağını merak ediyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Atlasglobal’e verilen uçuş ruhsatının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini belirtti ve bilet alan kişilerin mağdur olmasındaki nedenin Sivil Havacılık Kurumu olduğunu söylemişti.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son olarak yaptığı bir açıklamayla Atlasglobal’in iflas başvurusunda verildiğini açıkladı.