SOCAR sahibi kimdir? Hangi ülkeye ait firmadır, sahibi nerelidir?

1993 yılında kurulmuş olan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, petrol ve doğal gaz yönlerinden dünyada bulunan zengin ülkelerinden bir tanesidir. Bu kaynaklar Azerbaycan kökenli olup, kaynaklarının uluslararası olarak kullanma özgürlüğü sunmakta.

SOCAR KİMİNDİR VE FAALİYETLERİ NELERDİR?

SOCAR kelimesi State Oil Company of Azerbaijan Republic’ten gelmektedir. Azerice Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti olarak yazılmaktadır. SOCAR, bütün çözümler sunan bir enerji şirketi olup petrol ve doğalgaz bakımından arama, üretim, işletme; petrol, doğal gaz ve doğal gaz kondensatlarının dağıtımı; ham petrol ve petrokimyasal tarzı mahsullerin ulusal ve uluslararası pazarda satılması ve Azerbaycan’da doğal gaz tedarik çalışmalarını yürütmekte.

SOCAR, Star Rafineri ile birlikte Petlim Konteyner Terminali’nin başlangıcını da yapmıştır. Petlim Konteyner Terminali, her yıl 1.5 milyon TEU büyüklüğü olan aynı zamanda da Türkiye’nin en büyük 3 limanı arasına girmiştir.

SOCAR’ın Türkiye’de uyguladığı bir diğer projesi ise PETKİM Rüzgar Enerji Santrali’dir. Bu projenin amacı, yenilebilir enerji bölümünde yapmış olduğu PETKİM Rüzgar Enerji Santrali’nde 51 megavat bir güç üretmektir.