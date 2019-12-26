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Son Dakika! 2020 yılı asgari ücreti belli oldu,; Bakan Selçuk net 2 bin 324 TL olarak açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla yapılan toplanrı sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 asgari ücret rakamını açıkladı. Bakan Selçuk 2020 yılı asgari ücreti net 2 bin 324 TL olarak belirlendiğini söyledi.

26 Aralık 2019 Perşembe 18:33
Son Dakika! 2020 yılı asgari ücreti belli oldu,; Bakan Selçuk net 2 bin 324 TL olarak açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu düzenledikleri toplantı sonrasında nihai karar vararak 2020 yılı asgari ücretini belirlediler.

Yaklaşık 1 aydır üren toplantı sonrasında sunuluna öneriler değerlendirilemeye alınarak bugün yapılan 4. ve son toplantıda asgari ücret miktarı belirledi.

Komisyon toplantısı sonrasında Bakan Selçuk, 2020 yılı asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 18:33
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