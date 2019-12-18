Sosyal Konutlarda öncelik kimlerde olacak? Toki 2020 Sosyal konut öncelik sıralaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka açıklanan sosyal konutlar için başvurular başladı. Başvurular T.C Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.
Sosyal konutlarda öncelik kimlerde olacak?
Proje kapsamında Şehit aileleri, Harf ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine, ayrıca en az %40 engeli bulunan vatandaşlara öncelik sağlanarak özel bir kontenjan ayrılacak.
Sosyal konutta genel başvuru şartları
- Sosyal konut projesine başvurmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
- Başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık geliri 5.500 liranın altında olmalıdır. İstanbul’da ise bu miktar 6 bin lirayı geçmemelidir.
- Başvuru yapacak kişinin 25 yaşını tamamlamış olması şartı aranmaktadır.
- Başvuruda bulunan vatandaşların, projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartı ile ikamet ediyor olması gerekiyor.
- Toplu Konut İdaresinden daha önce konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanılmamış olunmalı.
- Kendisine, eşine ve çocuklarına ait Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kayıtlı bağımsız konut bulunmamalıdır.
- Ayrıca bir hane halkı adına sadece tek bir başvuru yapılabilecektir.
Son Güncelleme: 18.12.2019 21:29