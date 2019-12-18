Sosyal Konutlarda öncelik kimlerde olacak? Toki 2020 Sosyal konut öncelik sıralaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka açıklanan sosyal konutlar için başvurular başladı. Başvurular T.C Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

Sosyal konutlarda öncelik kimlerde olacak?

Sosyal Konut projesi için başvuru süresi 15 Ocak 2020’de sona erecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.

Proje kapsamında Şehit aileleri, Harf ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine, ayrıca en az %40 engeli bulunan vatandaşlara öncelik sağlanarak özel bir kontenjan ayrılacak.

Sosyal konutta genel başvuru şartları