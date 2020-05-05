Sosyal mesafeden iz yok! Esenler semt pazarında mahşeri kalabalık

İstanbul'un Esenler ilçesinde kurulan semt pazarı bugün mahşeri bir kalabalık yaşadı. Kurulur kurulmaz pazara akın eden vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri ve sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Bazı vatandaşların maske bile takmadıkları görülürken yasak olmasına rağmen tüm sebze ve meyveleri elleriyle seçtiler.

Pazarın içerisindeki yoğunluk nedeniyle adım atacak yer bulunamazken pazar içinde sürekli dolaşan zabıta ekipleri sık sık megafonla vatandaşları uyardılar ve sosyal mesafeye kuralına dikkat etmelerini istedileri. Sebze ile meyveleri elleriyle seçmemeleri konusunda da uyaran zabıta ekiplerini vatandaşlar dinlemedi ve her şeyi elleriyle seçmeye devam etti.



