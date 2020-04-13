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Sosyal yardım ödemelerinde 2.ve 3. faz ödemeleri başlıyor

Hükümetin korona virüsün vatandaşlar üzerinde olan ekonomik etkilerini azaltmak için istikrar kalkanı kapsamında devreye aldığı sosyal yardım ödemelerinde ikinci ve üçüncü faz ödemeleri devreye giriyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:07
Sosyal yardım ödemelerinde 2.ve 3. faz ödemeleri başlıyor

Salgın hastalık korona virüsün ekonomiye ve vatandaşlara verdiği etkiyi azaltmak için hükümet geçtiğimiz günlerde ekonomik istikar kalkanı kapsamında 2 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemesi yapmıştı. Sosyal yardım ödemelerinde ilk faz tamamladı. Şimdi sırada ikinci faz ve hiç ödeme almamış vatandaşlar için üçüncü faz ödemeler devreye alınıyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre;

2 MİLYON 111 BİN HANEYE BİN LİRA 

1)Koronavirüs sosyal destek yardım programının birinci fazı neyi içeriyor?
 
Birinci fazda 2 milyon 111 bin haneye biner liralık yardım yapıldı.
 
Bu yardım, “Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı” alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeme olarak yapıldı.

2)Ödemeler nasıl yapıldı? 
İlk olarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanların 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlar ayın 2’sinde, 2 ve 7 olanların ayın 3’ünde, 3 ve 8 olanların ayın 4’ünde, 4 ve 9 olanların ayın 5’inde alacağı açıklandı.Ancak bankalar ve PTT’lerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. 3 Nisan’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla, 5 gün içinde yardımlar evlere ulaştırıldı.

İKİNCİ FAZ İÇİN DE BAŞVURU YOK 


3) İkinci faz yardımların kapsamı ne? 
Bu fazda da halihazırda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlanıyor.

4) İkinci faz yardımlar başladı mı? 
Bu bölümdeki yardımlar henüz başlamadı, kriter oluşturma çalışmaları sürüyor.

5) Bu bölüm için yardım talep edenlerin başvurması gerekiyor mu? 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yardımlar için de vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini belirtti.

AMAÇ SOSYAL YARDIM HAVUZUNUN DIŞINDA KALANLAR 


6) Yardım programının 3. bölümü neyi kapsayacak? 
Bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor.

Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, “Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür.
 
Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek” bilgisi veriliyor.

7) Yardım alacak kişiler için talepte bulunulması gerekiyor mu? 
3. faz yardım alacaklar için başvuru yapılması gerekecek. Bunun için de bir web sayfası oluşturuluyor ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacak.

8) Yardım miktarı ne olacak? 
Diğer yardım kalemlerinde olduğu gibi burada da bin TL’lik ödemeler yapılacak.

9) Ne zaman başvurular alınmaya başlanacak? 
Henüz kriterler ve web sayfasının çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Aile ve Çalışma Bakanlığı üzerinden duyuru yapılarak talep toplaması yapılacak.

10) Başka yardım çalışmaları var mı? 
Hali hazırda düzenli olarak ödenen sosyal yardımların uygulaması devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında kadınlara yapılan şartlı doğum yardımını 100 TL’ye, eşi vefat etmiş kadınlara ödenen yardım miktarını da 325 TL’ye çıkardıklarını belirtti.

Hürriyet
 

Son Güncelleme: 13.04.2020 13:30
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