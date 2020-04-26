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Sosyal yardımda 3. faz 1000 lira yardım başvurusu e-devlet'ten nasıl yapılır? Kimler yardım alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan 3. Faz olarak duyurulan 1000 TL sosyal yardım başvuruları başladı. Aynı haneden yapılan ve tek başvurunun değerlendirmeye alındığı yardım başvurusu ise e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, müracaat şartları neler? 1000 TL yardım başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte, 1000 TL yardım başvurusu formu doldurma ve sorgulama ekranı..

26 Nisan 2020 Pazar 11:44
Sosyal yardımda 3. faz 1000 lira yardım başvurusu e-devlet'ten nasıl yapılır? Kimler yardım alabilir?

Koronavirüs  ile mücadele kapsamında her haneye nakdi olarak verilmesi planlanan 1000 TL yardım desteği ile ilgili 3. faz başvuruları bvaşladı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren ve devlet tarafından nasıl bir yardım alabileceklerini Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle en azından ayı sonunda rahat bir nefes almak isteyen ihtiyaç sahipleri, bakanlık tarafından verilecek 1000 TL nakdi yardımdan yararlanmak istiyorlar. 

Yetkiler, daha önce başvuruların neticelendirildiğini ve yardımlarda 3. Faz'a geçildiği açıklamalarından sonra başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını bildirmişleridi. Peki; Pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusundan kimler yararlanabilir? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? 

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini duyurdu.

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağının belirtildiği açıklamada bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabileceği aktarıldı. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece birinin dikkate alınacağı da yine açıklamaya eklendi.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

- 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

- 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

- Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

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