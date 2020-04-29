SSK ve Bağkur emeklisi intibak düzenlemesinde son durum ne? Emekli Maaşlarında intibak artışı olacak mı, ne kadar artış olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ciddi artışların yaşanmasını sağlayacak intibak düzenlemesine ilişkin detaylar merak edilmeye başkandı. 2020 yılı emekli intibak düzenlemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Emekliler için intibak düzenlemesinin yasalaşması halinde milyonlarca emekliye 455 TL’ye kadar ek ödeme yansıtılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerindeki maaşlara büyük artışlar yansıtılması planlanırken intibak düzenlemelerindeki son durumun ne olduğu merak edilmeye başlandı. 2020 yılı emekli intibak düzenlemesine dair araştırmalar devam ederken, emeklilere intibak düzenlemesinin yasalaşması halinde emekli maaşlarına 455 TL’ye varan ödeme artışı yansıtılacak.

2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra emekli olanlar arasındaki maaş farklarının giderilebilmesi gerektiği belirtilerek, intibak düzenlemesi talebi bir defa daha gündeme geldi.

Emeklilere intibak düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri

Emekliye intibak düzenlemesinin hayata geçmesi durumunda milyonlarca emeklinin maaşı artış gösterecek. Emeklilere intibak zammına dair gelişmeler son günlerin en fazla konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi anlamını taşıyan intibak düzenlemesi ile 2000 yılı öncesi ve sonrasında emekli olanların maaşlarında ‘’intibak’’ yani uyum amaçlanmaktadır.

2000 yılından önce ve 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları arasında 300 TL’ye varan farklar bulunmaktadır. 2000 yılında yapılması hedeflenen emekli intibak düzenlemesine ilişkin farkın uyumlaştırılabilmesi ve 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların da hak kaybına uğramadan maaşında artış yaşanması beklenmektedir.

Emekliye 355 TL zam düzenlemesi

2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlar, 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlara nazaran çok daha avantajlı oluyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar, intibak düzenlemesiyle 2000 yılı öncesi emeklilerle uyumlaştırılması hedeflenmektedir. İntibak düzenlemeleriyle emekliye 355 TL ila 355 TL arasında maaş artışı yansıtılması bekleniyor.

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