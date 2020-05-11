Starbucks'tan korona kararı! O ülkede mağazaların yüzde 15'i açılıyor

Yeni tip koronavirüsü (Kovid) salgını nedeniyle bir çok zincir şirket dünya genelindeki mağazalrını geçici olarak kapatmıştı. Buna; ABD’li kahve mağazası zinciri Starbucks'ta eklenerek Türkiye'deki mağazaları dahil olmak üzere tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Pandemi süreci boyunca kapalı kalan Starbucks, normalleşme çalışmaları kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Şirket, ABD’nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15’lik kısmını yeniden açacağını duyururken, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağını açıkladı.

Söz konusu karar ile ilgili bri açıkalma yapan şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, “Kapalı kapılar ardında her gün Koronavirüs'e karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık” dedi ve İngiltere genelinde açılmış olan mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlama odaklı çalışacaklarını aktardı.

