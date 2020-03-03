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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. işte! enflasyondaki artış oranı

TUİK tarafından şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyondaki aylık baz da artış oranı 0,35 ,Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,48 artış gösterdi

03 Mart 2020 Salı 11:39
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. işte! enflasyondaki artış oranı

Türkiye istatislik kurumunun yapmış olduğu açıklamaya göre;

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,26 oldu.

Yıllık en düşük artış %2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

Aylık en yüksek azalış %4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.

Son Güncelleme: 03.03.2020 11:47
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Enflasyonşubat Enflasyon
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