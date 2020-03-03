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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Ekonominin kritik verisi olan ihracat rakamları açıklandı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarına göre Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu.

03 Mart 2020 Salı 11:49
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Ekonominin bel kemiği olan ihracat rakamları açıklandı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarına göre  Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde ; 

2020 yılına hızlı başlayan ihracatın şubat ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Pekcan, "Bu yılın başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 83'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre, şubatta en fazla ihracat yapılan faslın "motorlu kara taşıtları", en fazla ithalat yapılan faslın "mineral yakıtlar" olduğu bilgisini veren Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin, Almanya olduğunu kaydetti.

Pekcan, Ocak-Şubat 2020 döneminde ihracatın yüzde 4,31 artarak 29 milyar 414 milyon dolara, ithalatın yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon dolara, dış ticaret hacminin de yüzde 9,69 yükselerek 66 milyar 272 milyon dolara çıktığını belirtti.

Bakan Pekcan, bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,8 olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme: 03.03.2020 12:00
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