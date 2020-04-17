Sürü yöneticisi çoban destekleme ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda sürü yöneticisi çoban desteklemeleri yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi yani çoban istihdamı için bugün toplamda 53 milyon TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Bakan Pakdemirli, yapılacak olan sürü yöneticisi yani çoban desteklemelerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Sürü Yöneticisi (Çoban) Desteği Nedir?

‘’Hayvancılıkla uğraşan 10 bin 530 işletmeye sürü yöneticisi desteklemeleri kapsamında toplamda 53 milyon TL destek ödemesi gerçekleştireceğiz. Ödemeleri bugün gün içerisinde saat 18:00’da tüm işletmelerimizin hesaplarına aktaracağız. Bu destekler işletmelerimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.’’

Bu destek, hayvancılık ile uğraşan işletmelerin çoban istihdam etmesini desteklemek adına devlet tarafından yapılan karşılıksız hibe ödemeleridir. Ödenen paranın miktarı ve ödeme şartları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Sürü Yöneticisi Destekleme Şartları

Sürü yöneticisi istihdamı için verilen destekler 250 ve üzeri anaç küçükbaşı yani koyunu ya da keçisi olan işletmelere verilmektedir. Desteğin şartları şu şekildedir:

Desteklenecek çobanın bir hayvan çiftliğinde çalışması gerekiyor.

Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerimizin en az 250 adet anaç küçükbaş hayvana sahip olması gerekmektedir. Kontroller TÜRKVET tarafından yapılır.

Desteklenecek çobanın, yıl içerisindeki geçerli SGK primlerinin, SGK tescili olan bir çiftlik üzerinden hiç kesinti olmadan en az 5 az boyunca işletmenin sahibi ya da çobanın kendisi tarafından yatırılmış olması gerekmektedir.

Desteklenecek olan çobanların sürü yöneticiliğine dair eğitim almış ve sertifikalı olması gerekiyor.

Çoban Desteklemesi Ne Kadar?

Çoban istihdam desteklemesi için işletmelere tek bir çoban için 12 aylık toplam destek miktarı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.