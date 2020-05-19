Swap görüşmeleri pek çok ülke ile devam ediyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre birçok ülke ile swap anlaşmaları için görüşmeler sürüyor. Swap anlaşmaları sonrasında dolar kurunun düşeceği öne sürülüyor. Aynı zamanda yerel paralar ile ticaret yapma konusunda ülkeler ile anlaşmalar da sağlanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 ülke ile swap anlaşması sağlandı haberlerinin ise yalan haber olduğu belirtildi.

Bakanlık yetkilileri tarafından açıklanan bilgilere göre son günlerde bazı basın yayın organlarında iddia edilen 2 ülke ile swap konusunda anlaşıldı haberlerinin asılsız olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.

Yerel paralar ile ticaret yapılması konusunda ülkeler ile görüşmelerin devam ettiği ve ilgili makamdan açıklama ve yorum yapılmadığı sürece gündemde yer bulan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık yetkilileri görüşmelerden çıkacak olumlu haberler sonrasında gerekli Bakanların kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapacağı da vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:33