Taksi şoföründen alkışlanacak hareket, Aracında unutulan 70 bin lirayı sahibine verdi

İstanbul'un Şişli ilçesinde içerisinde 70 bin lira olan bir çanta yolculuk sırasında araçta unutuldu. Taksi sürücüsü İbrahim Katırcı , Ergenekon Caddesinden aldığı yolcusunu Dolapdere 'ye götürdükten sonra taksiye binen bir başka yolcunun araçta bir çanta olduğunu söylemesi ve kendisine vermesinden hemen sonra harekete geçti.
Paranın sahibi Oğuzhan Angın ise çantasını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Param bulunduğu için çok mutluyum. Örnek bir davranışta bulunarak bana ulaşıp çantayı teslim ettiler. Taksici arkadaşlardan Allah razı olsun. Kendileri büyük bir yardımda bulundular. Ticaretle uğraşıyoruz, bu paranın önemi büyüktü. Yapmamız gereken ödemelerimiz mevcuttu. Çantayı bulamazsak büyük sıkıntıya düşerdik" ifadelerini kullandı.