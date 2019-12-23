Taksitli nakit avans çekimi nedir? Karttan taksitli nakit para çekimi işlemleri

Günümüzde bankalar müşterilerine pek çok farklı hizmet vermektedir. Kredi, kredi kartı ve nakit avans gibi işlemler müşteriler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Özellikle son dönem içerisinde kredi çekme üst limitine takılan banka müşterilerinin birçoğu taksitli nakit avans yöntemi ile acil ihtiyaçlarını karşılamayı deniyorlar. Bu yöntem ile 12 ay vadeli şekilde 20.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans çekilebiliyor.

Kredi Kartından Taksitli Nakit Avans Nedir?

Bankaların müşterilerinden aldıkları faizler ile kazanç sağladıkları herkes tarafından bilinmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber bankaların müşterilerine faiz ile para satmaları çok daha kolay bir hale gelmiştir. Mobil bankacılık ile faizle taksitli nakit avans çekmek yalnızca 1 tuş ile yapılabilir hale gelmiştir.

Nakit avans çekme işlemi, kredi kartında kullanılabilecek olan bakiyenin tek bir seferde çekilmesi olarak görülmektedir. Bu işlem ile oldukça hızlı bir şekilde ani doğacak nakit ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Üstelik yapılan düzenlemeler ile önceden yalnızca kredi kartlarından çekilebilen nakit avans işlemi artık ek kartlar aracılığı ile de yapılabilmekte.

Ek kartlar üzerinden çekilen nakit avans ile kredi kartları üzerinden çekilen nakit avans arasında yalnızca çekilebilecek para miktarı fark etmektedir.

Ek kartlarda genellikle ana karta göre daha az bakiye konmaktadır. Bu bağlamda ek kartlardan çekilen nakit avans ana karta göre daha az olmaktadır.

Kredi Kartından Taksitli Nakit Avans Nasıl Çekilir?

Kart üzerinden taksitli nakit avans çekilebilmesi için birkaç farklı yol kullanılabilmektedir. Bunlar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

Bankaya ait müşteri hizmetlerini arayarak

Bankaya ait mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla

Bankadaki bireysel müşteri hizmetleri vasıtası ile

Herhangi bir banka ATM aracılığıyla

Aşağıdaki kısımda ATM’ler aracılığı ile taksitli nakit avansın nasıl çekileceğine dair resimli anlatım yer almaktadır.

Öncelikle kredi kartının ATM’ye yerleştirilmesi gerekmektedir.

Sonrasında şifrenin girilmesi ardından gelen ekran üzerinden taksitli nakit avans bölümüne girilmelidir.

Bu seçeneğin yer almaması halinde kredi kartı işlemleri menüsüne girilmesi ve buradan yine aynı seçeneğin seçilmesi gereklidir.

Bu seçeneğe girilmesi ile ne kadar taksitli nakit avans çekileceğinin girilmesi gerekmektedir. Genellikle çekilecek bu ücretler için en fazla 12 vade yapılmaktadır.

Ardından ilgili bölümlerin doldurulması ile belirlenen geri ödeme miktarının da onaylanması ve işlemin sonlandırılması gerekmektedir. İşlemin sonlandırılması ile ATM üzerinden talep edilen para alınabilmektedir.

Mobil Uygulamadan Nasıl Taksitli Nakit Avans Çekilir?

Öncelikle mobil cihaza kredi kartının ait olduğu bankanın mobil uygulaması indirilmelidir. Sonrasında bu uygulamaya giriş yapılmalıdır. Uygulamanın açılması sonrasında menü üzerinden önce kartlarım, sonrasında ise kredi kartlarım bölümüne gidilmelidir.

Ardından taksitli nakit avans bölümüne girilmesi gerekmektedir.

Bu ekran üzerinde ne kadar taksitli nakit avans çekileceğinin ve kaç vade ile ödeneceğinin belirlenmesi gereklidir.

Son olarak onay verilmesi ve işlemin sonuçlandırılması gerekmektedir.