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Talep olmadan habersiz kredi kartı limiti artıran bankalara ağır cezalar

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk mecliste onaylandı. TBMM’de onaylanan yeni bankacılık kanun teklifine göre müşterinin talebi olmadan kredi kartı limiti artıran bankalara ağır cezalar uygulanacak.

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:19
Talep olmadan habersiz kredi kartı limiti artıran bankalara ağır cezalar

Bankalar müşterilerinin talebi olmaması halinde kart limiti arttırırsa ceza ödeyecek. Yeni uygulama ile birlikte bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi bütün faaliyetlerinden altıkları ücret, masraf ve komisyon tutarı gibi ücretlerdeki yetkileri Merkez Bankası’na veriliyor.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifinin ilk bölümü TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Yeni teklife göre bankacılık sistemini tehlikeye soktukları belirlenen banka mensuplarının imza yetkisi geçici süreliğine kaldırılabilecek.

TBMM’de onaylanan tasarıya göre müşterinin talebi olmadan limit artırımı yapan bankalara 25 bin TL ila 50 bin TL arasında ceza kesilecek. Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler “müşteri sırrı” olarak geçecek. Diğer kanunların emredici unsurları saklı kalmak şartıyla müşteri sırrı niteliğindeki veriler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller dışında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşterinin açık rızası alınsa dahi kendisinden gelen talep veya talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmayacak.

Sınır Ötesi Faaliyetlere Ceza Geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla ve gerekçeli belirtmek suretiyle Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, yurt içinde şube açma ve sınır ötesi faaliyetler hükümlerine aykırı davranmaları halinde 100 Bin TL’den 200 bin TL’ye kadar para cezası kesilecek.

Tedbir Uygulama Yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na Geçiyor

Telafisi olmayan zararların önüne geçmek için izinsiz faaliyetlerin işlenmesinde kullanılan intenet sitelerine erişimin içerik ve yer sağlayıcılarının yurt içinde olması durumunda siteye erişim engellenebilecek. İçerik sağlayıcı ülke dışında ise tedbir yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda olacak.

Müşteri Hakkı Hükümlülüklerine Uymayanlara 1 milyon TL’ye Kadar Ceza

Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi ve müşteri hakları yükümlüklerine aykırılık olması durumunda 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Merkez Bankası’nca miktar veya oranların tespit edildiği hallerde, söz konusu tutarın 10 katına kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın bir fazla kez işlenmiş olması yada idari para cezasının uygulanmasından itibaren 2 sene içinde aynı durumun tekrarlanması halinde BDDK’nın cezayı ağırlaştırma hakkı olacak.

Müşteri Talebi Olmadan Kart Limiti Artırımına 50 bin TL’ye Kadar Ceza

Banka kartları ve Kredi Kartlar Kanunu’ndaki idari para cezalarında da yeniden düzenleme yapılıyor. Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan yada sözleşme imzalamayan kişiler için kart vermeleri, kart veren kurumların, kart hamillerinin talebi olmadığı hallerde kart limitinin artırılmasına 25 bin TL’den 50 Bin TL’ye kadar ceza uygulanabilecek. Ayrıca koruyucu hükümlerine aykırılık durumunda 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Son Güncelleme: 24.02.2020 14:19
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