Tapu devir işlemlerinde kimler ne kadar masraf ödeyecek? Tapu harçları 2020 ne kadar? Tapu döner sermaye bedeli

Bilindiği gibi ülkemizde tapu devir işlemlerinde belli oranlarda harç ödemesiyle yapılabiliyor. Bu oranlar konut, iş yeri, arsa ve arazi gibi belli başlı bütün gayri menkullerin devir işlemlerinde uygulanmaktadır. Diğer taraftan tapu harç indirimi belli başlı gayri menkullere uygulanabilmektedir.

2020 yılında tapu devir işlemleri ne kadar olacak? Tapu harçları ne kadar olacak? Tapu harçlarında uygulanacak indirim hangi tarihe kadar devam edecek?

2020 Yılı Tapu Masrafları

Ev ve iş yerleri için binde 20 oranında bir harç bedeli ödenecektir.

Arsa ve Arazi Tapu Masrafları

Döner Sermaye Bedeli

Arsa ve arazi alanlarında tapu harcı indirimi yapılmayacaktır. Bu yüzden arsa ve arazi tipi gayrimenkullerde bütün bir yıl süresince binde 20 oranında harç talep edilecektir.

Döner sermaye bedeli iki unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;

Döner Sermaye Hizmet Bedeli; 2020 yılı için bu bedel 157₺

İlave Hizmet Bedeli; 2020 yılı için bu bedel 21,50₺

Sonuç olarak 2020 yılı döner sermaye bedeli 178,50₺’dir.