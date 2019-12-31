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Tapu Harcı ödemeleri hangi bankaya yatırılır?

Bir taşınmazın alım satım işlemlerinde Tapu Müdürlüğü'ne alıcı ve satıcı tarafından tapu harçları yatırılmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte kamuya yapılan ödemelerde de büyük kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır. İşte tapu harcı ödemeleri hangi bankaya yatırılır sorusunun yanıtı.

31 Aralık 2019 Salı 20:10
Tapu Harcı ödemeleri hangi bankaya yatırılır?

Taşınmaz malların alım satımlarında alınan hizmet bedeline tapu harcı denmektedir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği Tapu Müdürlükleri tarafından harçlar kesilmektedir. Gayrimenkul veya arazi satışlarında satıcı taraf tapu dairesinden randevu alır ve satış işlemi başlatılır. Gerekli evraklarla taşınmazların bağlı olduğu Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.

İşlem kayda alınır ve satıcı SMS yoluyla haberdar edilmektedir. İlk SMS’te kaydın sisteme alındığı, ikinci SMS’teyse randevu tarihiyle yatırılması gereken harç tutarı bildirilir. Harç yatırılır ve alıcıyla satıcı kimlikleriyle randevu saatinde Tapu Müdürlüğü’ne giderler.

Tapu harcı ne kadardır?

Tapu harcı binde 20 olarak alınmaktadır. Buna göre satıcı evini 100.000 TL olarak gösterdiğinde alıcı ve satıcı 2000’er TL harç ödemesi yapmalı ve 145.50 TL döner sermaye harcı yatırmalıdır. Tapu harçlarının taraftarca ödenmesi gerekiyor.

Tapu harcı nereye ve nasıl yatırılır?

Tapu harçları kısa bir süre öncesine kadar yalnızca Halk Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırılmaktaydı. Ancak yapılan düzenlemeyle harçlar artık bütün bankalar aracılığıyla yatırılabiliyor. Vatandaşlar harç ödemelerini e-Devlet üzerinden de yapabilmektedir. Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama ekranında gerekli bilgileri doldurup harç ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz. Böylelikle hem zamandan tasarruf edersiniz hem de işleminizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Tapu Müdürlükleri’nin önündeki Ziraat Bankası ATM’lerinden de harçlarınızı yatırabilirsiniz. Kartsız işlem menüsünden direk giriş yaparak ödemeler bölümünden ‘’Tapu Harçları Ödeme’’ sekmesine tıklayın. Ekranda T.C. kimlik numaranızı ve telefon numaranızı girerek yatırmanız gereken harç tutarını görüntüleyebilirsiniz. Açılan ekranda hem alıcının hem satıcının ödemesi gereken tutarlar görünüyor. Eğer hem alıcı hem de satıcı için harç ödemelerini siz yapacaksanız birini ödeyip işlemi baştan almanız gerekmektedir.

Son Güncelleme: 31.12.2019 20:10
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