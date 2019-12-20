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Tapu masrafları 2020'de ne kadar olacak?

2020 yılında tapu masraflarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılı yeniden değerleme oranı ",58 olarak belirlendi ve tapu masrafları da bu orana göre belirlendi.

20 Aralık 2019 Cuma 19:48
Tapu masrafları 2020'de ne kadar olacak?

Ev, işyeri, arsa gibi taşınmazların satışı halinde devir işlemleri için tapuya harç ödemesi yapılması gerekiyor. Taşınmazların satışları için en yakın tapu dairesinde işlemler yapılıyor ve harç ödemesi yapılıyor.

Tapu şubelerinde yapılacak işlemleri için randevu alınması gerekiyor. Alo 181 veya http://randevu.tkgm.gov.tr adresi üzerinden Tapu ve Kadastro şubeleri için randevu alınabiliyor. Başvurularını yapan kişilere mesaj gönderilerek işlemlerinin yapılacağı gün ve saat belirtiliyor.

2020 için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak baz alınacak. Bu kanun onaylanırsa, ev satanlar ya da alanlar 10 kata kadar daha fazla harç ücreti ödemek zorunda kalacak. Ayrıca dairelerin değerini belirleyen özel şirketlere ise 500 ila 600 TL arasında ödeme yapılacak. Bunun yanı sıra belediyelerin de evin değeri üzerinden emlak vergisi alma hakkı olacak.

2020 Yılı Tapu Masrafları

– 2019 harcı: 288 TL

– 2020 harcı: 353 TL

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:48
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