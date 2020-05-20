Tarih belli oldu, milyonlarca çalışan ofise dönüş hazırlığına başladı

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk koronavirüs vakası görüldükten sonra ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya başlamışlardı. Alınan karar gereği de şirketler uzaktan çalışma sistemine geçiş yapmış ve şirket çalışanlarıda ofislerini evlerine taşımışlardı. Türkiye, koronavirüs sonrasında normalleşme sürecine geçiş yaparkan milyonlarca çalışan haziran ayında ofise dönmeye hazırlanıyorlar. Uzaktan çalışma sistemine geçiş yapan şirketler ise farklı çözümlerle iş başı yapılması planını hazırlıyorlar.

Türkiye’nin büyük gruplarının bir kısmı 1 Haziran tarihnde ofise dönme kararı verirken, bazıları kısmen başlayarak bir geçiş süreci ortaya koydu. Bazı firmalar da bundan sonra da tamamen uzaktan çalışmayı gündeme alıyor. Peki, yeni çalışma sistemi nasıl olacak?

Koç Holding'in şu an sahada, ofiste ve evde çalışan 90 bin ekibi bulunuyor. İnsan Kaynakları, ise normale dönüş dönemini yine bu şekilde geçirmeyi hedefliyor. Salgın sonrası yeni dönemin gerektirdiği çalışma düzeni ile başlamak üzere farklı hazırlıklar yapıyorlar.

Sabancı Holding ise 1 Haziran tarihinden itibaren çalışanların yüzde 50 şeklinde ofise dönmesi kararını aldı. İki grup halinde işe dönme planı yapılacak olan şirkette Pazartesi, salı günü bir grup işe gelecek. İkinci grup evden çalışacak. Çarşamba günü ofis dezenfekte edilecek. Perşembe, cuma günü ise ikinci grup işe gidecek, birinci grup evden çalışacak.

Eczacıbaşı Holding, 20 Mart tarihinde tüm ofislerinde uzaktan çalışmaya başlamıştı. 11 Mayıs haftasından itibaren ise yönetim kademesi haftada üç gün ofis çalışmalatına başlarken 1 Haziran’dan itibaren de, iki grup halinde çalışma düzenine geçmeyi planlıyor. Birinci grubun ofiste olduğu hafta, ikinci grup uzaktan çalışacak. İkinci grubun ofise geldiği hafta ise, birinci grupta uzaktan çalışma düzeninde olacak.

Doğuş Holding, yeni çalışma süreci ile ilgili yaptığı açıklamada “Pandemi sırasında işi evden çalışmaya elverişli çalışanlarımız evden çalıştı. Normalleşme sürecinde de evden çalışma gibi yeni ve esnek çalışma modellerini uygulamak üzere planlama yapıyoruz” ifadelerini kullanırken; Yaşar Grubu’nda gıda ve içecek grubu normal çalışma düzenini sürdüreceklerini ve idari tarafta dönüşümlü olarak nöbetleşe ve evde çalışma sistemiyle devam edilceğini belirtti. Kale Grubu’nun ise henüz kesin karar alınmamakla beraber yüzde 90 oranında 1 Haziran itibariyle ofislere döneceği belirtildi.

Turkcell’de saha elemanları görevini sürdürürken, uzaktan çalışan ofis çalışanları için kademeli olarak işe dönüş planlanıyor ama net bir takvim verilmedi. Türk Telekom’da evden çalışanların vaka sayısına göre, merkez ofislerde kademeli olarak 15 Haziran’da iş başı yapması planlanıyor.