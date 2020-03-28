Tarım Kredilerinde erteleme! Süre 2 ay faizsiz uzatıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşı alınan tedbirler doğrultusunda çiftçilere destek amaçlı yeni bir karar aldı. Çifçilerin Nisan ve Mayıs ayında dolan kredi vadelerinin bu kapsamnda faizsiz olarak 2 ay ertelemenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararla ilgili bir açıklama yapan Tarım Kredi Kooğ. Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında tarımsal üretimde kesinti yaşamamak için bir dizi tedbir aldıklarını söyleyerek ortaklar ve çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli, uygun şartlarda sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını ve bu çalılşmaları devam ettireceklerini belirtti.

Poyraz, Tarım Kredi'nin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerin tohum, gübre, ilaç, motorin, tarım makinaları gibi her türlü tarımsal girdi ihtiyacını uygun kredi imkanlarıyla karşıladığının altını çizerek, üreticilere aynı zamanda teknik destek sağlandığını, ayrıca geçmişte olduğu gibi bugün de zor koşullar altında ülke çiftçisinin yanında yer aldıklarına dikkat çekti.

Poyraz, finansmana erişimin sağlanması amacıyla uygun koşullar yaratıldığını ve piyasada oluşan değişimleride yakından takip ettiklerini aktararak Kovid-19 salgınının piyasalara olumsuz etkilerini azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamı adı altında akınan kararla ilgili şöyle konuştu:

"Tarım Kredi ortaklarının mevcut durumdan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda, 30 Nisan'a kadar yurt genelinde yürütülen tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanındı. Gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek."

Çiftçilerimiz üretime mutlaka devam etmeleri gerektiğini kaydeden Poyraz, "Tarım Kredi, hizmet veren tüm personeliyle üreten çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyor. 65 yaş ve üstü çiftçilerimiz ihtiyaçlarını, ortağı oldukları kooperatifleri telefonla arayarak bildirebilir. Tarımsal üretim, ülkece zor günler geçirdiğimiz bu sürecin aşılmasında büyük önem taşıyor. Çiftçilerimiz üretmeye mutlaka devam etmeli. Tarım Kredi, Kovid-19'a karşı çiftçilerimizin yanında, bu zor dönem üreterek, birlikte aşılacaktır." diye konuştu.