Tarım kredisi veren bankalar listesi

Bankalar tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere üretimi arttırmaları için kredi imkanı sunmaktadır. Bu imkanı sunan birden fazla banka mevcuttur. Bankaların bir kısmı faizsiz şekilde kredi verirken geneli düşük faiz oranı ile kredi vermektedir. Krediler ile ilgili detaylar çiftçilik ile uğraşan vatandaş tarafından merak ediliyor.

Çiftçiye Tarım Kredisi Veren Bankalar

Tarım ile uğraşan çiftçilere tarım kredisi verilmektedir. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da bu destek verilmeye devam edecektir. Tarım kredisi için gerekli belgeler temin edildikten sonra şubelere gidilerek başvuru yapılır. Tarım kredisi veren bankalar şunlardır:

-Ziraat bankası,

-Şekerbank,

-TEB,

-Denizbank,

-Garanti Bankası

-Halkbank

-Yapı ve Kredi Bankası,

-İş Bankası,

-Qnb Finansbank.

Tarım Kredisi Veren Bankalara Başvuru Nasıl Yapılır?

Tarım sektörü ülkemizin önemli sektörlerinden biridir. Ekonomiye büyük destek sağlayan tarım ve hayvancılığa birçok banka destek vermektedir. Tarım ve hayvancılık teşvik edilirse ülkenin ekonomisinde de iyileşme olur. Bu nedenle çiftçilere kredi imkanı sunulmaktadır. 2020 yılında da bu destek verilmektedir. 30 bin TL ye kadar çiftçiye hibe desteği verilmektedir. Milli tarım projesi adı altında çiftçiye destek sağlanmaktadır. Aynı şekilde Genç Çiftçi Projesi de 2020 yılında devam edecek.

Devlet hibelerinin yanında çiftçiye destek kamu ve özel bankalar tarafından da verilmektedir. Düşük faiz oranı ile tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere kredi verilmektedir. Bu kredinin düşük faiz oranı ile verilmesi çiftçiyi cezbetmektedir. Bankalar ayrıca ihtiyaç kredisi, konut kredisi gibi pek çok kredi imkanı da sunmaktadır. Tarım kredisi veren bankalar yılda bir kez ödeme almaktadır ve bunu da hasat dönemi yapar. Kolay ödeme yöntemi sunan bankalar tarıma ve hayvancılığa büyük destek vermektedir. Bankalara başvuru için belirli şartlara uymanız gerekmektedir. Çiftçilik belgeniz olmalıdır. Hangi bankadan kredi almak istiyorsanız o banka sizden bazı belgeler istemektedir. Her bankada bu değişiklik gösterebilir.

Çiftçilere Verilen Tarım Kredisi Nedir?

Çiftçilerin nakit sıkıntılarını çözmek için bankalar düşük faiz oranı ile kredi vermektedir. Her yıl verilen destek miktarı enflasyona bağlı olarak değişmektedir. Ancak ödeme yöntemi tarım ile uğraşanlar için özeldir. Hasat zamanı ödeme yapılır. Tarım kredisi tarımın arttırılması ve ekonominin iyileşmesi için verilmektedir.

Çiftçilere Özel Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Her yıl çiftçilere özel bankalar tarafından kredi verilmektedir. Bu krediler hem bankanın müşteri oranını arttırmakta hem de tarıma destek vermektedir. Kredi kampanyaları her yıl enflasyon oranlarına göre yenilenmektedir. Kolay ödeme seçenekleri sunulur ve çiftçi nakit ihtiyacını kolaylıkla karşılamış olur. Bankalar en düşük faiz oranı ile kredi vermek için bir yarış haline girer ve bu yarış çiftçi için yararlı olur. Tarım kredisi hem kamu bankaları hem de özel bankalar tarafından verilmektedir.

Bankalar Tarım kredisi için bütün krediler de olduğu gibi gelir belgesi istemektedir. Özel veya kamu çalışanı fark etmemektedir. Geliri düzenli olan müşteriler kredi verilirken ilk tercih edilen müşterilerdir. Gelir belgesi bankanın teminat olarak gördüğü bir belgedir bu nedenle önemlidir.

Çiftçilerden ise düzenli gelir belgesi istenmez. Bunun yerine çiftçi kayıt belgesi veya hayvan işletme belgesi istenmektedir. Bu belgeler onların gelir belgesi olarak ele alınır. Hasat zamanlarında gelir elde edildiği için düzenli bir geliri olmayan çiftçiden bu belge istenmektedir. Ek olarak tapu fotokopisi ve ruhsat fotokopileri de istenmektedir. Daha önce kredi almış olan müşterilerin kredi notuna da bakılmaktadır. Bu notlar hesaba katılarak kredi verilir.

Ziraat Bankası Tarım ve Hayvancılık Kredileri

Şekerbank Tarım Kredisi

Ziraat Bankası tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere kredi imkanı sunmaktadır. Yapılan tarım ve hayvancılık sektörü ne olursa olsun fark etmez. Büyükbaş veya küçükbaş hayvancılık, seracılık da olabilir. Verilen bu kredi işletme ve yatırım dönemi olarak ihtiyacınıza göre verilmektedir. Hayvan alımı, makine alımı veya işletme satın alımı yapılacaksa buna göre kredi miktarı belirlenir ve düşük faiz oranı ile kredi verilir.

Çiftçilere kredi veren bankalardan biri de Şekerbank’tır. 60 ay vade seçeneği ile kredi veren banka ödemeleri de hasat zamanı almaktadır. Ödeme kolaylığı ile çiftçiye düşük faiz oranı ile kredi imkanı sunan banka ayrı ayrı yerlerde tarım yapan çiftçilerin tarlalarını birleştirerek üretimde de yardımcı olmaktadır.

Çiftçilerin ihtiyaç duydukları tarla veya bahçe alımlarını sağlayabilmeleri için %75 e kadar sabit faiz oranlı kredi veren Şekerbank bu krediye de 60 ay vade seçeneği sunmaktadır. 3 ayda bir, 6 ayda bir ve yılda bir şekilde ödeme imkanları da sunmaktadır. Banka başvuru sırasında Çiftçilik belgesi veya çiftçi kayıt belgesi istemektedir. Tarım için ihtiyaç listesi yapılarak bankadan kredi alınabilmektedir.

TEB Tarım ve Hayvancılık Kredisi

TEB üretimi arttırmak ve çiftçilerin ekonomiye katkılarını sağlamak için tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara kredi vermektedir. Yatırım ve Tarım Girişimcileri için kredi imkanları sunan TEB’in tarım kredisi ürünleri şunlardır:

-Hasat Kredisi

-Tarımsal BCH Kredisi

-Organik Tarım Kredisi

-İyi Tarım Uygulamaları Kredisi

-Sözleşmeli Üretim Kredisi

-Tarımsal Gelir Kredisi

-Arıcılık Kredisi

-Süt Hayvancılığı Kredisi

-Besicilik Kredisi

-Su Ürünleri Kredisi

-Tavukçuluk Kredisi

-Tarımsal Proje Kredisi

-Süt Hayvancılığı.

TEB Yatırım ve Girişimcilik adı altında bu kredileri vermektedir.