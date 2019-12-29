Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri başladı

Söz konusu ödemeler ile ilgili açıklama yapan Bakan, 27 Aralık’tan itibaren bu yılın temmuz-ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere tek seferde ödeneceğini aktardı. Pakdemirli, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödeneceğini ifade etti. Diğer yandan tiftik üretimi desteği kapsamında da tek seferde ödeme yapılacağını söyleyen Pakdemirli, "2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde, 253 bin yetiştiricimize 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak" diye belirtti.
Son Güncelleme: 29.12.2019 18:17