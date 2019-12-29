Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt ve tiftik ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, çiğ süt ile tiftik üretimi destekleme ödemelerinin başladığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı, ‘’Çiğ süt desteklemesi kapsamında 266 bin 163 yetiştiricimize 1 milyon 777 bin ton ürün için 133,7 milyon lira destek ödenecek’’ diye konuştu.

Söz konusu ödemeler ile ilgili açıklama yapan Bakan, 27 Aralık’tan itibaren bu yılın temmuz-ağustos aylarına ait çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere tek seferde ödeneceğini aktardı. Pakdemirli, bu çerçevede 266 bin 163 yetiştiriciye 1 milyon 777 bin ton çiğ süt için 133,7 milyon lira destek ödeneceğini ifade etti. Diğer yandan tiftik üretimi desteği kapsamında da tek seferde ödeme yapılacağını söyleyen Pakdemirli, "2019 yılı tiftik üretimi desteği çerçevesinde, 253 bin yetiştiricimize 158 bin 675 kilogram tiftik için 4,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak" diye belirtti.