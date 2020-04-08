Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere Yüzde 75 hibeli tohum verilecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin yüzünü güldürecek açıklama geldi. Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı güzel haberde koronavirüs salgınının tarım sektörüne yansıttığı olumsuz etkilerin giderilmesi için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programının başlatıldığını ifade etti.

Koronavirüs salgını yüzünden bitkisel üretimin sürekliliği ve gıda arz güvencesini oluşturmanın ilerleyen dönem içinde oldukça önemli olduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı;

“Bakanlığın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyoruz.”

Çiftçiye %75 Tohum Desteği

21 şehirde üreticilere tohumların %74’ini hibe olarak verileceği ifade edildi. Bu şehirler aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Bingöl

Çanakkale

Erzincan

Erzurum

Kars

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Konya

Muş

Nevşehir

Niğde

Samsun

Sivas

Tokat

Uşak

Yozgat

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan şehirlerde ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını açıklayan Pakdemirli gerçekleştirilecek olan bu uygulama bünyesinde ekilişi gerçekleştirilecek olan alanlarda tohum bedelinin %75’inin hibe, %25’inin ise çiftçi tarafından karşılanacağını dile getirdi.

6.700 Ton Sertifikalı Tohum Dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada proje bünyesinde ekimi gerçekleştirilecek olan tohumların yukarıdaki kısımda yer alan 21 şehirde başlatıldığını ve ekilecek ürünlerin buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olacağını ifade etti.

Diğer yandan ekilecek olan tohumların sertifikalı ve miktarının 6700 ton olacağını anlattı. 384.000 dekar alanda ekilecek olan tohumlardan elde edilecek ürünlerin ilk olarak 80.000 ton olacağını ve proje kapsamında kazanılacak bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL olacağını ifade etti. Proje bütçesinin ise 20 milyon TL civarında olduğunu belirtti.