İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118776
ALTIN
292.751
DOLAR
5.8736
STERLİN
7.6860
EURO
6.5141

Taşeron ve kamu işçilerine Ocak ayında ikramiye ve ilave tediye!

Gündeme aktarılan son bilgilere göre taşeron işçilere, kadroya geçen taşeron işçlere ve kamu işçilerine Ocak ayında ikramiye ve ilave tediye ödemesi yapılacak. Ocak ayında yapılacak taşeron ve kamu işçisi ödemeleri ile ilgili detaylar haberimizde.

10 Ocak 2020 Cuma 14:48
Taşeron ve kamu işçilerine Ocak ayında ikramiye ve ilave tediye!

Toplu sözleşme ile işçilere yılda 10 günlük ikramiye ödemesi yapılmakta. Bu ödemeler yılda iki defa yapılmakla beraber 5 gün için yapılan ödemelerin Türkiye İşçi Sendikası hükmüne göre ödenmesi sağlanır. Bu bağlamda ilçilere Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 5'er günlük (yılda toplam 10 gün) ücretleri kadar ikramiye ödemesi yapılıyor. Ödeme işçinin çalıştığı sürenin 1 seneden daha az olması halinde çalışma süresine orantılı olarak ödenir.

İlave Tediye Ödemesi de Yapılacak

İşçilere ikramiyenin yanında ayrıca ilave tediye ödemesi de yapılacak. Ocak ayının sonunda yapılacak ödemelerde 13 günlük ilave tediye bedeli verilecek. 2019'da ilk ilave tediye ödemeleri Ocak ayının son gününde yapılmıştı. 2020 için de benzer tarihte ödemelerin yapılacağı öngörülüyor.

ilave Tediye Ne Kadar?

Asgari ücretteki zam uygulaması ve %4'lük TİS zammından sonra ilave tediyelere de zam uygulandı. Bu kapsamda asgari ücretin brüt tutarının üzerine %4 YHK zammı eklendiğinde, işçilere ödenen en düşük brüt maaş 3060 TL oluyor. Bu brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamayla en düşük tediye ödemesinin 926 TL olduğu anlaşılıyor.

Son Güncelleme: 10.01.2020 14:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçilere uzun vadeli kredi yapılandırma müjdesi
Çiftçilere uzun vadeli kredi yapılandırma müjdesi
Devletin asgari ücrete jest tutarı belli oldu
Devletin asgari ücrete jest tutarı belli oldu
Ankara'da ekmek zammı geri çekildi! Valilik müdahale etti
Ankara'da ekmek zammı geri çekildi! Valilik müdahale etti
Ekim ayı işsizlik rakamları verilerine göre işsiz sayısı 608 bin kişi arttı
Ekim ayı işsizlik rakamları verilerine göre işsiz sayısı 608 bin kişi arttı
Dev kozmetik firması Tekin Acar iflasını verdi!
Dev kozmetik firması Tekin Acar iflasını verdi!
Kadroya geçen taşeronların 2020 yılı Ocak dönemi için alacakları zam açıklandı
Kadroya geçen taşeronların 2020 yılı Ocak dönemi için alacakları zam açıklandı

Popüler Haberler

Maaş yazısı nereden, nasıl alınır? Maaş yazısı örneği ve maaş yazısı çıkartma işlemleri
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı kullanıma kapatılır mı?
Çiçero filmi gerçek hikaye midir? İlyas Bazna kimdir?
MEB 2020 Özür Grubu Atamaları tercih edilebilecek okulların listesi
1. 2. ve 3. dereceden akraba ne demektir? Akrabalık dereceleri ve anlamları
Temizlik Benim İşim 10 Ocak Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kanalların yayın akışları 10 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) Giriş Ekranı ile not ve devamsızlık bilgileri sorgulama
Kuaförüm Sensin 10 Ocak Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Yeşilay personel alımı yapıyor! Kuruma 3000-4500 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alınacak
Öğretmenlere 3 oturum sınav görevi
Benimle Söyle yarışması hangi kanala transfer oldu? Benimle Söyle yeni kanalı
İşte Benim Stilim Who's The Best yarışmasında yarışacak isimler belli oldu!
Yanlış hesaba yatırılan para nasıl geri alınır? Karşı taraf parayı geri vermezse ne olur?
Erken Gebelik Testi nedir? Erken gebelik testi nasıl yapılır?
Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri?
MEB Öğretmen özür grubu 2. aşama başvuruları yarın başlıyor
Günlük burç yorumları 11 Ocak 2020 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınız bugün günlük hayatınız için neler söylüyor?
Kanalların yayın akışları 9 Ocak Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hercai Zehra Şadoğlu neden yok? Zehra Hercai dizisine geri döner mi? Feride Çetin ayrıldı mı?
2020 E-Devlet Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.