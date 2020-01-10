Taşeron ve kamu işçilerine Ocak ayında ikramiye ve ilave tediye!

Toplu sözleşme ile işçilere yılda 10 günlük ikramiye ödemesi yapılmakta. Bu ödemeler yılda iki defa yapılmakla beraber 5 gün için yapılan ödemelerin Türkiye İşçi Sendikası hükmüne göre ödenmesi sağlanır. Bu bağlamda ilçilere Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 5'er günlük (yılda toplam 10 gün) ücretleri kadar ikramiye ödemesi yapılıyor. Ödeme işçinin çalıştığı sürenin 1 seneden daha az olması halinde çalışma süresine orantılı olarak ödenir.

İlave Tediye Ödemesi de Yapılacak

ilave Tediye Ne Kadar?

İşçilere ikramiyenin yanında ayrıca ilave tediye ödemesi de yapılacak. Ocak ayının sonunda yapılacak ödemelerde 13 günlük ilave tediye bedeli verilecek. 2019'da ilk ilave tediye ödemeleri Ocak ayının son gününde yapılmıştı. 2020 için de benzer tarihte ödemelerin yapılacağı öngörülüyor.

Asgari ücretteki zam uygulaması ve %4'lük TİS zammından sonra ilave tediyelere de zam uygulandı. Bu kapsamda asgari ücretin brüt tutarının üzerine %4 YHK zammı eklendiğinde, işçilere ödenen en düşük brüt maaş 3060 TL oluyor. Bu brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamayla en düşük tediye ödemesinin 926 TL olduğu anlaşılıyor.