Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilerin tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? 2020 ilave tediyeler ne zaman ödenecek?

Taşerondan kadroya geçiş yapan 900 bin işçiye her yıl belirli taksitlerle ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. Tediye ödemelerinin üç taksit ödemesini yıl içerisinde alan pek çok işçi 13 Aralık 2019’da son ödemesini aldı. Taşeron işçiler, kadroya geçen çalışanlar ve kamu personeli için ikramiye ödenmektedir. Yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitle ödenmektedir. Ocak, Haziran, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere kamu işçileri için 13’er günlük tediye ödemeleri yapılmaktadır.

2020 ilave tediye ödeme takvimi

2020 Ocak ayında ilave tediye ödemeleri Ocak ayının son haftasında ortaya çıkacak. Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’yle ilk iki ilave tediye ödeme takvimi ortaya çıkacak.

2019 tediye ödemeleri ne zaman yapıldı?

Taşerondan kadroya geçiş yapan işçiler de dahil olmak üzere kamu işçilerine yılda 52 gün ilave ikramiye ödemeleri yapılmaktadır. İlk üç taksit ödemesini yıl içerisinde alan işçiler 13 Aralık günü son taksidi aldı.

Taşerondan kadroya geçen kişiler de dahil olmak suretiyle kamu işçilerinin tamamına ilave tediye ödenmektedir. Yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemesi dört taksitle yapılmaktadır. Ocak, Haziran, Ağustos ve Aralık ayında kamu işçileri için tediye ödemesi yapılıyor.

Asgari ücretliye 745 TL ödeme yapıldı

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak kamu işçilerinin tamamına 2019 yılında dört taksitle ilave tediye ödemeleri yapıldı. Asgari ücretli bekar işçi üst vergi diliminde değerlendirdiği için 792 TL ilave tediyesi vergi kesintileriyle 745 TL olmaktadır.