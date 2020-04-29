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Taşıt takas sistemi nedir? Takasbank araç alım satımında yeni ödeme yöntemi

Araç alım satımında yaşanan dolandırıcılıklara son! Yasa yürürlüğe girdi. Taşıt alıp satmak isteyen vatandaş; Taşıt takas sistemi nedir, Takasbank araç alım satımında yeni ödeme yöntemi nedir sorularına cevap arıyor. Detaylar haberimizde…

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:59
Taşıt takas sistemi nedir? Takasbank araç alım satımında yeni ödeme yöntemi

Otomobil alım satımı sırasında dolandırıcılıkların artmasıyla yeni bir kanun çıkarıldı. Kanun Resmî Gazetede yayınlandı. Kanun kapsamında yeni ödeme sistemi hazırlandı. Peki nedir bu kanun?

Taşıt takas sistemi nedir?

Resmî Gazetede yayınlanan yeni kanun sonrası geliştirilen ödeme sistemi ile ilgili sorular merak ediliyor. Taşıt alımı ve satımı esnasından pek kişi dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Dolandırıcılar tarafından mağdur edilen vatandaşları bu mağduriyetlerini çözmek adına bundan sonra taşıt alım ve satımı esnasında yeni ödeme sistemi kullanılacak. Güvenli ödeme sistemi olarak geçen bu ödeme sistemi Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin geliştirdiği bir projedir. Bu proje sayesinde dolandırıcılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taşıt Takas sistemi nedir?

15 TL ücreti olacak!

Takasbank Genel Müdür Vekili aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Gökhan Elibol’ dan konuyla ilgili açıklama geldi. Elibol “Takasbank’ın, sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği “Taşıt Takas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını, ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesinin sağlanacak. Taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 TL gibi oldukça düşük maliyetli ve hızlı transfer imkânı sağlanacak.” Şeklinde açıklamada bulundu.

Geliştirilen bu yeni sisteme ulaşım intenet veya cep telefonları üzerinden erişilebilen mobil uygulamalar üzerinden erişilecek. Taşıt Takas Sistemi’nde taşıtın satış ücreti ve taşıtın mülkiyeti aynı el değiştirilecek ve güvenli bir ortam olmasının uyanında yanında nakit taşıma problemini de ortadan kalkacak.

Sistem nasıl çalışacak?

 Alıcı ve satıcı anlaşması sağlandıktan sonra satıcı Taşıt Takas Sistemine giriş yapacak ve bilgilerini sisteme kaydedecek. Türkiye Noterler Birliği’nin Referans Numarası alıcı ve satıcıya cep telefonlarına kısa mesaj olarak bildirilecek. Alıcı gönderilen bu referans numarası ile sistemine giriş yapacak ve alış bilgilerini sistemden görecek. Takasbank tarafından girilen bilgiler kontrol edilip doğrulukları teyit edilecek. IBAN numarasının da doğruluğu kontrolü sonrası alıcı satış bedelini Takasbank’ın göndermiş olduğu hesaba yollayacak.

İşlemler her iki tarafa kısa mesaj yoluyla bildirilecek. Noter işlemlerinin tümü alıcı ve satıcı tarafından Takasbank Sistemi aracılığıyla takibi gerçekleşecek. En son tescil kesinlik kazandığı takdirde Takasbank satış ücretini satıcı hesabına EFT yoluyla yollayacak.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 18:59
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