Tazminat hak etmek için ne kadar süre çalışmak gerekir?

Çalışanların en çok sorduğu sorulardan biri tazminat almak için ne kadar çalışmaları gerektiğidir. Çalışanlar iş hayatında tazminat alma hakkını ne zaman elde ettiğini bilmek ve buna göre planlama yaparak hayatına devam etmek istiyor.
Çalışanlar, ara vermeden belirli bir boyunca çalışarak tazminat alma hakkı elde eder. Tazminat, kişinin iş yerinde bir süre boyunca aktif olarak çalışması sonucunda işten çıkarılırken yapılan ödemedir. Ancak çalışanların tazminat alabilmek için bazı şartlara uyması gerekmektedir.
İhbar tazminatı için ne kadar süre çalışmak gerekir?
İşten ayrılma kararı alan kişiler bu durumu işten ayrılmadan önce işverene bildirmek zorundadır. Aynı şekilde işverende çalışanı işten çıkarma durumu olduğunda bunu önceden çalışana bildirmelidir. Bu durum bildirilmezse kişiye ihbar tazminatı alma hakkı verilir.
Birçok çalışan yaptıkları iş sözleşmeleriyle deneme süresinde olsalar bile tazminat alabilirler. Deneme süresi iş sözleşmelerinde 2 ay, toplu sözleşmelerde ise 6 aydır. Bu süre zarfından işte çıkarılan kişi eğer sözleşmede deneme süresi varsa ihbar tazminatı alabilir.
Bir çalışanın haksız yere işten çıkarılması halinde kötü niyet tazminatı hakkı ortaya çıkar. Bu hak tek gün çalışılmış bile olsa geçerlidir. Haksızlık yapıldığını düşünen bir çalışan kötü niyet tazminatı talebinde bulunabilir.
Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?
Kıdem tazminatının belli başlı şartları vardır. Bu tazminatı almak isteyen çalışanlar bazı şartları yerine getirmelidir. Kıdem tazminatı şartları şu şekildedir;
- Aynı işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olmalıdır.
- İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle işten ayrılmalıdır.
- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle alınabilir.
- Askerlik görevi nedeni ile alınabilir.
- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile alınabilir.
- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla alınabilir.
- İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kadar alınabilir.
Tazminat alma hakkı kaç yıldan sonra oluşur?
Tazminat alma hakkı aynı iş yerinde 1 yıldan fazla çalışmış olan kişiler tarafından alınır. Ancak kişi kendi isteği doğrultusunda işten ayrılıyorsa bu durum geçerli değildir. Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten atılması gerekmektedir.
Kendi isteği ile işten ayrılanlar nasıl tazminat alabilir?
Bir kişi işten kendi isteğiyle ayrılmışsa tazminat alma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bazı durumlarda işten kendi isteğiyle ayrılanlarda tazminat alabilir. Kendi isteği ile işten ayrılan kişilerin tazminat alabileceği durumlar şu şekildedir;
- İşyerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.
- İşyerinden zorla istifaya zorlanması durumunda (mobbing, psikolojik şiddet) ve bu durumun belgelenmesi gerekir.
- İşçinin ücretinin kanunlara ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.
- İşçinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi.
- İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik yatırılması.
- İşçinin haberi olmadan işveren tarafından SGK’ da giriş-çıkış yapılması.
- İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmemişse.
- İşverenin yıllık izinleri eksik olarak kullandırması.
- İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.
- Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle ayrılması.
- Belirli veya belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik sebebiyle işten ayrılması.
- Meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler.