Tazminat hak etmek için ne kadar süre çalışmak gerekir?

Çalışanların en çok sorduğu sorulardan biri tazminat almak için ne kadar çalışmaları gerektiğidir. Çalışanlar iş hayatında tazminat alma hakkını ne zaman elde ettiğini bilmek ve buna göre planlama yaparak hayatına devam etmek istiyor.

Çalışanlar, ara vermeden belirli bir boyunca çalışarak tazminat alma hakkı elde eder. Tazminat, kişinin iş yerinde bir süre boyunca aktif olarak çalışması sonucunda işten çıkarılırken yapılan ödemedir. Ancak çalışanların tazminat alabilmek için bazı şartlara uyması gerekmektedir.

İhbar tazminatı için ne kadar süre çalışmak gerekir?

İşten ayrılma kararı alan kişiler bu durumu işten ayrılmadan önce işverene bildirmek zorundadır. Aynı şekilde işverende çalışanı işten çıkarma durumu olduğunda bunu önceden çalışana bildirmelidir. Bu durum bildirilmezse kişiye ihbar tazminatı alma hakkı verilir.

Birçok çalışan yaptıkları iş sözleşmeleriyle deneme süresinde olsalar bile tazminat alabilirler. Deneme süresi iş sözleşmelerinde 2 ay, toplu sözleşmelerde ise 6 aydır. Bu süre zarfından işte çıkarılan kişi eğer sözleşmede deneme süresi varsa ihbar tazminatı alabilir.

Tazminat almak için çalışılması gereken sürenin ne kadar olduğu şu şekildedir; tazminat alma hakkı için bir kişinin aynı iş yerinde en az 6 ay süreyle aktif olarak görev yapması gerekir. Bununla birlikte çalışılan iş yerinde en az 30 kişinin çalışması gerekmektedir. Ayrıca belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan kişi işten çıkartılması halinde iade davası açarak tazminat alabilir.

Bir çalışanın haksız yere işten çıkarılması halinde kötü niyet tazminatı hakkı ortaya çıkar. Bu hak tek gün çalışılmış bile olsa geçerlidir. Haksızlık yapıldığını düşünen bir çalışan kötü niyet tazminatı talebinde bulunabilir.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Kıdem tazminatının belli başlı şartları vardır. Bu tazminatı almak isteyen çalışanlar bazı şartları yerine getirmelidir. Kıdem tazminatı şartları şu şekildedir;

Aynı işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olmalıdır.

İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle işten ayrılmalıdır.

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle alınabilir.

Askerlik görevi nedeni ile alınabilir.

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile alınabilir.

Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla alınabilir.

İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kadar alınabilir.

Tazminat alma hakkı kaç yıldan sonra oluşur?

Tazminat alma hakkı aynı iş yerinde 1 yıldan fazla çalışmış olan kişiler tarafından alınır. Ancak kişi kendi isteği doğrultusunda işten ayrılıyorsa bu durum geçerli değildir. Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten atılması gerekmektedir.

Kendi isteği ile işten ayrılanlar nasıl tazminat alabilir?

Bir kişi işten kendi isteğiyle ayrılmışsa tazminat alma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bazı durumlarda işten kendi isteğiyle ayrılanlarda tazminat alabilir. Kendi isteği ile işten ayrılan kişilerin tazminat alabileceği durumlar şu şekildedir;