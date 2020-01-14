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TBB, Aralık 2019 dönemi yeniden yapılandırma borç tutarını 5,2 milyar lira olarak açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ekim-Aralık 2019 dönemine aşt Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) ile firmalar tarafından yeniden yapılandırılan borç miktarının toplam 5 milyar 188 milyon lira olduğunu açıkladı.

14 Ocak 2020 Salı 21:49
TBB, Aralık 2019 dönemi yeniden yapılandırma borç tutarını 5,2 milyar lira olarak açıkladı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nu uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) kapsamında Ekim-Aralık 2019 dönemine ait yeniden yapılandırılmaya alınan borç miktarları Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından kamuoyuna açıklandı.

TBB tarafından açıklanan söz konusu rapori Büyük Ölçekli Uygulamanın Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan Alacaklı  Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşturularak düzenlendi.

FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına belirlenen dönemde 83 adet firma kapsama alınırken bu firmalardan 5'i firma (2  Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapıldı.

Marmara bölgesinde faaliyet gösterdiği belirtilen söz konudu firmaların birini enerji, 4'ün ise turizm sektöründe olduğu belirtildi.

TBB raporda, Ekim-Aralık 2019 döneminde 4 milyar 934 milyon lirası enerji ve 244  milyon lirası da turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılmaya alınan toplam borç miktarının 5 milyar 178 milyon lira olduğunu kamuoyuna bildirdi.

Aynı yapılandrıma kapsamında Kasım ve Aralık 2019 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 21 adet firma (10 grup) alınırken kapsama alınan firmalardan 1 firma ile FYYS bağıtlandırıldı.

Anahtar Kelimeler:
TbbYeniden YapılandırmaFinansal SözleşmeFYYÇA
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