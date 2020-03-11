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TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini açıklandı

Merkez Bankası'nın güncel enflasyon tahminleri üzerinden yatırım planlamaları yapılmaktadır. TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından Merkez Bankası 2020 enflasyon tahmini açıklandı. İşte Uysal'ın enflasyon açıklamasından satır başları.

11 Mart 2020 Çarşamba 21:50
TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini açıklandı

Merkez Bankası, 2020 yılı için enflasyon tahminini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın açıkladığı enflasyon raporuna göre 2020 yılı sonu için enflasyon tahmini %8,2 olarak açıklandı. 2021 yılı sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini ise %5,4 olarak belirlendi.

Yılın ilk enflasyon raporu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk Enflasyon Raporu ile ilgili Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal açıklamada bulundu. Murat uysal açıklamasında:

‘’Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, enflasyonun 2020 yılı sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yılı sonunda %5,4’e geriledikten sonra orta vadede %5,0 düzeyinde kalacağı tahmin edilmektedir. Enflasyonun, %70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda %6,2 ile %10,2 aralığında (orta noktası %8,2), 2021 yılı sonunda ise %3,0 ile %7,8 aralığında (orta noktası %5,4) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.’’ ifadelerini kullandı.

2020 yılı sonunda enflasyonun orta noktası yüzde 8,2 ve 2021 yılının  sonunda da yüzde 5,4 olmasını öngördüklerini belirten Murat Uysal, Enflasyon Raporu’ndaki gıda enflasyonu tahminlerini de açıkladı. TCMB’nin yayımladığı rapora göre, gıda enflasyonu tahmini olarak yüzde 11 oranında olacak. 2021 yılının sonuna gelindiğinde ise bu orandan 4 puan gerileme yaşanarak yüzde 7 oranına düşeceği belirtildi.

Brexit belirsizliğinin azalması ve küresel piyasalar

Merkez Bankası Başkanı Uysal raporla ilgili konuşmasında şu sözlere de yer verdi:

‘’Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde eş zamanlı olarak 2019 yılının son çeyreğinde de devam etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması, Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin azalması ve diğer taraftan küresel para politikalarının 2019 yılının ikinci yarısından itibaren sergilediği destekleyici duruş, küresel büyüme görünümünü bir miktar olumlu etkileyen gelişmeler olarak öne çıkıyor. Nitekim, Ocak ayında Avrupa Birliği bölgesinde iktisadi faaliyet bir miktar iyileşirken, bu durum dış talep ve ihracatımıza da olumlu olarak yansıdı. Bununla beraber, ABD ile Çin arasındaki anlaşmaya karşın belirsizliklerin hala yüksek seyretmesi, devam eden jeopolitik riskler ve son dönemde ortaya çıkan salgın hastalık küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.

Küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyri emtia fiyatları ve enflasyon üzerinde belirleyici rol oynuyor. Enflasyon oranlarının, son çeyrekte bazı ülkelerde gıda fiyatları kaynaklı olarak bir miktar yükselmesine karşılık, 2020 yılında yatay bir görünüm sergilemeye devam etmesi bekleniyor. Bu görünüm, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirirken, gelişmekte olan ülkelerde de destekleyici para politikalarına olanak sağlıyor.

Son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizlikler nedeniyle, portföy akımları ve risk iştahı dalgalı bir seyir izliyor. Tüm bu küresel gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkileri yakından takip ediyoruz.’’

Son Güncelleme: 11.03.2020 21:50
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