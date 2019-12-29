TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!

Resmi Gazetede yapılan açıklamaya göre, Türk lirası ve yabancı para cinsinden yapılan kredi kartı kullanımları için aylık azami akdi faiz oranlarının düşürüldü.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve yabancı para kategorilerinde, kredi kartı harcamaları için uygulanmakta olan faiz oranlarını düşürme kararı aldı.

TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede açıklandı.

Türk lirası olarak yapılan kredi kartı harcamalarına uygulanan aylık azami akdi faizi, yüzde 1,60 oranındayken bu oran yapılan değişiklik ile birlikte yüzde 1,40 oranına düşürüldü. Buna ek olarak aylık azami gecikme zammı, yüzde 2 faiz oranından yüzde 1,70’e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde ise uygulanan aylık azami akdi faiz yüzde 1,28 oranından yüzde 1,12 oranına düşürüldü ve aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1,42 oranında belirlendi.

Yapılan tüm değişiklikler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak.