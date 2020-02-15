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TEB 2 Bin 500 Lira Emekli promosyon ödemesi yapacak!

Türkiye Ekonomi Bankası emekli müşterileri için yeni promosyon başlattı. Maaşını TEB’e taşıyan kişilere 2 bin 500 TL’ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:38
TEB 2 Bin 500 Lira Emekli promosyon ödemesi yapacak!

Türkiye Ekonomi Bankası, emekli müşteriler için promosyonlarını büyütmeye devam ediyor. Banka tarafından son yapılan kampanyayla birlikte SGK emeklisi olup maaşını TEB’e taşıyan kişilere maaş taşıma promosyonu kapsamında 1000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Bankanın promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor.

Ayrıca yakınlarını TEB Emekli Bankacılığı’na taşıyan müşterilere ise kişi başına 150 TL ve toplamda 1500 TL’ye kadar ödeme yapılacak. Emekliler maaş taşıma işlemlerinde referans yolunu tercih ederse 2500 TL’ye kadar promosyon ödemesi alabilecek.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:38
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