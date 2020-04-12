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TEB Konut ve ihtiyaç lredisi faiz oranlarında faiz indirimi kampanyası başlattı!

Hızla yayılmaya devam eden corona virüs salgınından dolayı, geçtiğimiz aylarda yükseliş gösteren kredi faiz oranları ile ilgili bazı sevindirici gelişmeler yaşandı. İçinde bulunduğumuz şu günlerde, acil nakit paraya ihtiyacı bulunan kişileri sevindirecek olan TEB Konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında faiz indirimi kampanyası başlattı! haberleri gelmeye başladı. İşte mevcut faiz oranları ve diğer ayrıntıları haberimizde.

12 Nisan 2020 Pazar 18:45
TEB Konut ve ihtiyaç lredisi faiz oranlarında faiz indirimi kampanyası başlattı!

Koronavirüs salgını sebebiyle ger geçen gün tüm döviz çeşitlerinde inişli çıkışlı hareketler gözlenmekte. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde bankalar tarafından bir çalışma başlatıldı. Ziraat, TEB, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer tüm bankların faiz oranları haberimizin içeriğinde.

Kredi faiz oranları güncellendi: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde indirim!

Ev, araba alımı veya evde, dükkanlarda tadilat işleri yapmak veya yeni bir iş kurmak amacıyla birçok insan kredi çekme yoluna gidebiliyor. Bu durum için bankalar tarafından, kredilerin faiz oranları sıklıkla inceleniyor. İnsanlar, doğru zamanda faiz oranındaki düşüşü görüp, oldukça avantajlı şartlarda kredi çekme arayışındalar.

2020 Mart güncel kredi faiz oranları

Mevcut virüs salgını yüzünden ülkemizde olduğu gibi diğer tüm dünya ülkelerinin döviz piyasası son derece durgun. Gerçekleştirilen en son gelişmeyle birlikte bankalar taşıt, tüketici ve konut kredilerinin faiz oranlarını düşürdüler. Tüm bankaların güncel faiz oranları aşağıdaki gibidir.

Ziraat bankası faiz oranları:

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94

Halkbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.07

Taşıt kredisi: 0.94

Konut kredisi: 0.94

Vakıfbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.95

Sarıpanjur konut kredisi: 1.05

Garanti bankası faiz oranları:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.24

İş bankası faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 0.97

Ev kredisi: 0.95

Teb faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 0.99

Konut kredisi: 0.97

Yapıkredi faiz oranları:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.09

Taşıt kredisi: 1.09

Qnb finansbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 0.89

Standart konut kredisi: 1.23

Taşıt kredisi: 1.45

Akbank faiz oranları :

Direkt kredi: 1.45

İhtiyaç kredisi: 1.41,

Taşıt kredisi: 1.07

Konut kredisi: 0.97

Denizbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.69

Tüketici kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.11

 

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Son Güncelleme: 12.04.2020 18:45
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