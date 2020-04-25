TEB, Kuveyttürk ve İNG Bank konut kredisi oranlarını düşürdü

Merkez Bankasının faizlerde yaptığı indirim sonrasında üç banka da konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Üç banka TEB, ING ve Kuveyt Türk bankaları konut kredisi faiz oranlarını düşürdüler.

TEB Bankası

TEB bankası korona virüs sebebi ile ekonomik anlamda alınan kararlar doğrultusunda ikinci kez kredi oranlarına indirim uygulayan banka oldu. Banka, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüşe giderek maliyet oranı %12 olan 10 yıl vadeli %0.94 faiz oranlı kredi kampanyasını müşterileri ile buluşturuyor.

ING Bank

Kuveyt Türk Bankası

Ing Bank, korona virüs sebebi ile faiz oranlarında düşüş sağlayan bankalar arasında yerini alıyor. Mart ayında yaptığı kampanya ile konut kredisi faizlerini 0.96’ya indiren ING, tabela kont kredisi faizlerini %0.95’e sigortalı kredi faizlerini ise %0.93’e indirdi. Kredinin maliyet oranı ise %12’den sağlanıyor.

Kuveyt Türk bankası, 0.94’e indirdiği kredi oranını ekonomik sorunlar sebebi ile 0.99’a çıkarmıştı. Merkez Bankasının kararları doğrultusunda Kuveyt Türk de konut kredisi faiz oranlarını 10 yıl vade ile 0.94’e indirdi ayrıca belirli ürünlerin kullanılması halinde oran 0.91’e kadar da düşebiliyor.

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