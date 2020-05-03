TEB Ramazan Bayramı CEPTETEB mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası

Ramazan Bayramı dolayısıyla TEB bankası CEPPTETEB uygulaması ya da intenet şubesi üzerinden Mayıs ayı faiz oranlarıyla 80 bin TL ihtiyaç kredisi kullanma imkanını vatandaşlarımıza sunacak. Ramazan Bayramı’na özel TEB 80 bin TL ihtiyaç kredisini kolaylıkla kullanabilirsiniz. Vatandaşlarımız TEB Ramazan Bayramı CEPTETEB 80 bin TL ihtiyaç kredisi nasıl başvurulur sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar…

TEB bankasından CEPTETEB üzerinden vatandaşlarımıza Ramazan Bayramı’na özel 80 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kredinin faiz oranı Mayıs ayı güncel faiz oranları üzerinden uygulanacak. Vatandaşlarımız TEB Ramazan Bayramı CEPTETEB 80 bin TL ihtiyaç kredisi nasıl başvurulur sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar…

TEB, Ramazan Bayramı’na özel düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunacak. %0,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunan TEB, %0,89 hoş geldin faizi ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla 80 bin TL kadar kredi verecek olan TEB ihtiyaç kredisiyle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TEB Ramazan Bayramı İhtiyaç Kredisi

Ramazan Bayramı kredisi veren bankalar arasında en düşük faizleri uygulayan TEB, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının en düşük olduğu ilk üç banka arasına girmeyi başardı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız, Ramazan Bayramı ihtiyaç kredilerine en düşük faizleri uygulayan bankaları aramaktadır. Vatandaşlarımıza TEB’in CEPTETEB uygulaması üzerinden 80 bin TL kadar Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi verdiğini buradan duyurmak istiyoruz.

TEB 24 Ay Vadeli %0,99 Faizli Kredi

80 bin TL’ye kadar 24 ay vadeyle %0,99 faizli kredi kullandıran TEB, en düşük kredi faiz oranı uygulayan bankalardan biridir. TEB’den 24, 18 ve 12 vadeyle ihtiyaç kredisi alırsam ödemelerim nasıl olur sorusunu merak ediyorsanız bu sorunun cevabını sizler için haberimizde veriyoruz.

TEB 24 Ay Vadeli 80 bin TL İhtiyaç Kredisi Ödemeleri

TEB 18 Ay Vadeli 80 bin TL İhtiyaç Kredisi Ödemeleri

TEB CEPTETEB üzerinden alacağınız 80 bin TL ihtiyaç kredisi aylık %0,99 faiz uygulandığında 24 ay vadede aylık taksitiniz 3.850,72 TL olacaktır. 24 ay sonunda toplam geri ödemeniz 92.417,28 TL olacaktır.

TEB CEPTETEB üzerinden alacağınız 80 bin TL ihtiyaç kredisi aylık %0,99 faiz uygulandığında 24 ay vadede aylık taksitiniz 4.962,83 TL olacaktır. 24 ay sonunda toplam geri ödemeniz 89.330,88 TL olacaktır.

TEB 12 Ay Vadeli 80 bin TL İhtiyaç Kredisi Ödemeleri

TEB CEPTETEB üzerinden alacağınız 80 bin TL ihtiyaç kredisi aylık %0,99 faiz uygulandığında 24 ay vadede aylık taksitiniz 7.192,61 TL olacaktır. 24 ay sonunda toplam geri ödemeniz 86.311,36 TL olacaktır.

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