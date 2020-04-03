TEFE TÜFE oranları Nisan 2020 açıklandı mı? İşte TEFE TÜFE oranları Nisan 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Nisan ayında uygulanacak olan TEFE ve TÜFE rakamları da belli oldu. Yeni açıklanan verilere göre TÜFE senelik %11,86, aylık %0,57 artış gösterdi. Yİ – ÜFE’de ise senelik %8,50, aylık ise %0,87 artış oldu.

Mart Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

TÜİK tarafından açıklanan yeni verilere göre Yurt içi üretici fiyat endeksi senelik %8,50, aylık olarak ise %0,87 oranında arttı. Yİ – ÜFE Mart’ta Şubat ayına göre %0,87, geçtiğimiz senenin Aralık ayına göre %3,22, bir öndeki senenin aynı ayına göre %8,50 ve 12 aylık ortalamaya göre %12,61 arttı.

Sanayinin dört sektörünün senelik değişimleri de belli oldu. Madencilik ve taşocaklarında %10,90, imalatta %7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,08, su temininde %5,51 artış yaşandı.

Ana sanayi dallarının senelik değişimleri ise ara malında %7,04, dayanıklı tüketim malında %11,43, dayanıksız tüketim malında %1,76 arttı, enerjide %6,82 azaldı ve sermaye malında ise %2,01 artış olarak kayda geçti.

Senelik en fazla azalış %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ham petrol ve doğal gaz olarak belli oldu. Bunun yanı sıra karşılık tütün ürünleri %46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 oranlarıyla endekslerinin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla düşüş, %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,74 ile tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,71, ana metaller %3,39, diğer mamul eşyalar ise %2,90 artarak endekslerin en faza artan alt sektörler oldu.

Mart Ayı Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) senelik bazda %11,86, aylık olarak %0,57 oranında arttı. TÜFE’de Şubat ayında göre %0,57, geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki senenin aynı ayına göre %11,86 ve 12 aylık ortalamalara göre %13,33 artış yaşandı.

TÜFE’de bu senenin en düşük artışı ise %2,52 ile haberleşme grubunda yaşandı.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artışın en az olduğu diğer ana gruplar şu şekilde oldu: %6,18 giyim ve ayakkabı, %6,72 eğlence ve kültür, %7,69 ile ev eşyası gruplarında oldu. Bunun yanı sıra geçtiğimiz aynı ayına göre artışın en fazla olduğu gruplar sırasıyla şunlar oldu: %40,19 alkollü içecekler ve tütün, %17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut sektörleri oldu.

Aylık en fazla azalış %1,91 oranıyla ulaştırma grubunda gerçekleşti. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) senelik %11,65, aylık olarak %0,77 oranında arttı.

İşlenmemiş gıra ürünleri enerji, alkollü içecekler ve tütün ile atlın haricinde TÜFE’de Mart ayında bir Şubay ayına göre %0,77, geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre %1,12, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %11,65 ve 12 aylık ortalamalara göre %12,61 artış yaşandı.

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