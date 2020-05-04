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Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar

Yeni telefon modellerinin tanıtıldığı bu dönem içinde vatandaşlar telefonlar için kredi veren bankalarla ilgili araştırma yapmaya başladılar. Bu yazımızda telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalardan bahsettik. İşte kredi seçenekleri...

04 Mayıs 2020 Pazartesi 19:38
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar

Son dönem içinde piyasaya sürülen yeni cep telefonlarını satın almak isteyen ancak birikimi bulunmayan vatandaşlar bankalar tarafından telefon alımları için taksit imkanı sunulan kredileri araştırmaya başladılar. Daha önceden kredi kartları ile cep telefonu satın alınabilirken sonradan yapılan değişiklik ile bu satın alma işlemi gerçekleştirilememeye başladı. Buna bağlı olarak da vatandaşlar yüksek fiyatlı cep telefonları satın alırken bankalardan verilen taksitli kredi seçeneklerini değerlendirme yoluna gidiyorlar.

Vatandaşlara taksitli bir şekilde cep telefonu satın alma imkanı sunan bankalar arasında İNG Bank ve Odeo Bank yer alıyor.

ING Bank

Teknoloji firması Teknosa ile anlaşma yapan ING Bank, taksitli bir şekilde telefon satışı yapıyor. Tekno kredi imkanı veren banka kapsamında müşteriler en düşük 500 TL ve en çok 15.000 TL kredi çekebilmektedirler. Kredilere başvuru yapabilmek için banka şubelerine gidilmesine gerek olmadan SMS ya da intenet adresi kullanılabilmektedir.

SMS ile Nasıl Başvurulur?

Tekno krediye SMS ile başvuruda bulunabilmek için telefonlardan TC kimlik numarasının yazılması ve bir boşluk bırakılarak Teknosa’dan alınan ürünün kodunun yazılması ardından 2229’a gönderilmesi gerekmektedir. Bu işlem sonrasında başvurunun onaylanmasıyla ATM’ler ve ING Bank şubelerinden para çekilebilmektedir.

Odeabank

Odeabank kapsamında telefon kredisi çekilebilmesi için Vatan Bilgisayar kapsamında alışveriş yapılması gerekmektedir. Vatan Bilgisayar’da bulunan tüm teknolojik ürünler için çekilebilecek kredilerin en önemli özelliği çok kısa bir süre içinde sonuçlanıyor olması. Banka şubelerine gidilmesine gerek kalmadan SMS ile başvurulabilmektedir. TC kimlik numarasının 8444’e gönderilmesi sonrasında 5 dakika içinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde geri dönüş yapılmaktadır.

Diğer yandan bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredilerine de başvurulabilmektedir. Ne için krediye başvuru yapıldığı sorulmaktadır. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının size uygun olması halinde aşağıdaki kısımda yer alan bankalar üzerinden de kredi çekebilirsiniz.

  • Akbank
  • Vakıfbank
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi
  • Finansbank

Aktifbank

N Kolay Kredi ile vatandaşların çok kısa bir zaman içinde kredi çekmeleri mümkün olmaktadır. En az 500 TL ve en çok 30.000 TL seviyesinde çekilebilecek olan krediler 48 ay vade altına alınabilmektedir. Vade farkı ödenmeden alınabilecek olan krediler SMS ile başvurulabilmektedir. Taksit yazıp boşluk bırakılarak TC Kimlik numarasının 3050’ye gönderilmesi sonucunda kredi çekilebilmektedir.

Başvuruların incelenmesi sonrasında olumlu bir geri dönüş olması halinde anlaşmalı bayilere gönderilen mesajın gösterilmesi gerekmektedir. Geri ödemeler ise PTT ATM’leri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Diğer yandan Turkcell, Vodafone ve Türk Teleko gibi GSM operatörlerinin kampanyaları da incelenebilmektedir. Bu GSM operatörleri üzerinden de ödeme planlamaları yapılabilmekte ve bazı kampanyalar düzenlenebilmektedir.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 19:38
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