Temassız ödemelerin kart işlem limitleri 250 TL'ye yükseltildi

Bankalararası Kart Merkezi, kredi kartı temassız ödemelerde işlem limitlerinin koronavirüsü tedbirleri kapsamında hijyen kurallarını öne çıkarark halk sağlığını koruma amacıyla değişikliğe giderek limit yükseltilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirmesi adı altında yapılan yazılı bir açıklamada kredi kartıyla yapılan temassız ödemelerde işlem limitinin yarından itibaren 250 TL'ye yükseltildiği duyurulurken açıklamada şöyle denildi:

"Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretilerek temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL'ye çıkartılıyor. Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler 250 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise şifreli olarak yapılmaya başlanacak.

Kredi kartlarında temassız ödemeler bilindiği üzere hem daha hızlı ve daha güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Alışverişlerde kullanılan nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini arttırdığı göz önünde bulundurulmalı ve temassız kartları kasa görevlisine vermediğiniz için elden ele de geçmemiş oluyor. Bu da şuan içinde bulunduğumuz durumda virüs ve bakterilerin bulaşmamasını sağlıyor.