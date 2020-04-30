İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
378.360
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7873
EURO
7.6423

Temel İhtiyaç Desteği Kredisi Başvurular Devam Ediyor mu? Nasıl Başvuru Yapılır?

Korona virüsün maddi sıkıntılarını önlemek amacıyla kamu bankaları müşterilerine temel ihtiyaç kredisi sunuyor. Peki Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurular devam ediyor mu? Krediye nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar..

30 Nisan 2020 Perşembe 17:27
Temel İhtiyaç Desteği Kredisi Başvurular Devam Ediyor mu? Nasıl Başvuru Yapılır?

Korona virüs salgınının ekonomik boyutuyla mücadele kapsamında alınan kararlar birisi de Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından müşterilere sunulan Temel İhtiyaç Kredisi’ydi. Temel İhtiyaç Kredisi ile vatandaşlara korona virüsün yarattığı maddi sıkıntıların önüne geçecek uygun faiz oranlı ve geri ödeme ertelemeli kredi sunuldu. Peki temel ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Başvurular hala devam ediyor mu? Detaylar aşağıda yer alıyor..

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’nın korona virüsün ekonomik etkilerini zayıflatmak amacıyla müşterilerine sunduğu temel ihtiyaç kredisi ile 10.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. %0.49 faiz oranı ile sunulan kredi 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz şekilde sunuluyor. Krediye başvurmak isteyen vatandaşlar için başvurular ise devam ediyor. Krediye başvurmak isteyen kişilerde evin toplam gelirinin 5.000 TL’den az olması şartı aranıyor.

5 milyondan fazla kişinin başvurduğu temel ihtiyaç kredisinin başvurusu intenet üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Ev geliri 5 bin TL’nin altında olan kişiler %0.49 faiz oranı ile 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi 3.000 – 5.000- 7.500 TL seçenekleriyle sunuluyor. Kredinin geri ödemeleri ise 6 ay sonra ödenmeye başlanıyor. %0.49 faizle 36 ay vadeli sunulan kredinin ödemesi de 30 ay eşit taksitlere bölünüyor.

Yurtiçinden ve yurtdışından tüm haberler, tüm ayrıntılarıyla anında telefonunda! Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Instagram’dan bizi takip etmeye başla, tüm gelişmelerden anında haberdar olmaya başla .>>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 30.04.2020 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
İsim değiştirme nasıl yapılır? 2020 Kabul gören ve görmeyen isim değiştirme sebepleri
E-devlet ücretsiz maske sms kodu başvuru linki
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Üniversitede bahar dönemi ve güz dönemi nedir, ne zaman başlar biter?
TRT EBA TV 13-17 Nisan 2020 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri ve yayın akışı programı
Günlük Burç Yorumları 1 Mayıs 2020 Cuma
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?
Kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi ve Kara listeden çıkma yöntemleri
Alternatif Bank yüzde 1,04 Faiz İle 30 bin TL 60 aya kadar vade imkânı ile kredi imkânı
2020 ÖSYM YKS tarihi yine değişti mi?
Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL korona virüs sosyal yardım parası ödenecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.