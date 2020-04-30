Temel İhtiyaç Desteği Kredisi Başvurular Devam Ediyor mu? Nasıl Başvuru Yapılır?

Korona virüs salgınının ekonomik boyutuyla mücadele kapsamında alınan kararlar birisi de Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından müşterilere sunulan Temel İhtiyaç Kredisi’ydi. Temel İhtiyaç Kredisi ile vatandaşlara korona virüsün yarattığı maddi sıkıntıların önüne geçecek uygun faiz oranlı ve geri ödeme ertelemeli kredi sunuldu. Peki temel ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Başvurular hala devam ediyor mu? Detaylar aşağıda yer alıyor..

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’nın korona virüsün ekonomik etkilerini zayıflatmak amacıyla müşterilerine sunduğu temel ihtiyaç kredisi ile 10.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. %0.49 faiz oranı ile sunulan kredi 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz şekilde sunuluyor. Krediye başvurmak isteyen vatandaşlar için başvurular ise devam ediyor. Krediye başvurmak isteyen kişilerde evin toplam gelirinin 5.000 TL’den az olması şartı aranıyor.

5 milyondan fazla kişinin başvurduğu temel ihtiyaç kredisinin başvurusu intenet üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Ev geliri 5 bin TL’nin altında olan kişiler %0.49 faiz oranı ile 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi 3.000 – 5.000- 7.500 TL seçenekleriyle sunuluyor. Kredinin geri ödemeleri ise 6 ay sonra ödenmeye başlanıyor. %0.49 faizle 36 ay vadeli sunulan kredinin ödemesi de 30 ay eşit taksitlere bölünüyor.

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