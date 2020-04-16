Temel İhtiyaç Kredisi Destek Paketi ödemeleri başvuru sonuçları sms ile bildirilmeye başlandı!

Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi Destek Paketi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmıştı. Krediye başvuranların sonuçları bugün itibariyle belli olmaya başladı. Vatandaş kredi başvurularının sonuçlanması uzun sürdüğü için onaylanmadığını düşünüyordu ancak kredilerin başvuru sonuçları bugün açıklanmaya başladı. Sonuçlar SMS ile başvuran kişilere gönderildi.

Korona virüs salgını nedeniyle insanların zor durumda kalmaması için Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı detaylarını ve kapsamlarını açıklamıştı. 6 ay ödemesiz kredi verileceğini belirten Albayrak, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşa 10 bin TL kredi desteği sunulacak.

Krediye başvuru yapanlar, sonuçlarının gelmesini bekliyordu. Bugün itibariyle sonuçlar gelmeye başladı ve onaylanan kredi başvuruları da vatandaşın hesaplarına yatmaya bugün itibariyle başladı. Salgın nedeniyle nakit ihtiyacı olan vatandaşların bu ihtiyaçlarını karşılamaları için kamu bankaları 6 ay geri ödemesiz şekilde kredi vermektedir. 10 bin TL ye kadar ihtiyaç kredisi veren bankalara başvurular başlamıştı ve artık başvurular sonuçlanmaya başladı.

Krediye Kimler Başvuru Yapabilir?

Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşları korumak için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisinde Temel İhtiyaç Destek Kredisi verilmektedir. Bu destekten hane içerisinde 5.000 TL az maaş giriyorsa yaralanılabiliyor. 5.000 TL den az maaş alanlar bu krediye başvuru yapabilmektedir.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi Sonuçları Açıklanmaya Başladı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları bugün itibariyle sonuçlanmaya başladı. Başvuru sonuçları olumlu ya da olumsuz SMS yoluyla başvuran vatandaşlara bildirilmektedir. Onaylanan başvurular vatandaşın hesabına yatırılmaktadır.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Kamu bankaları tarafından verilen bu krediler 6 ay geri ödemesiz şekilde verilmektedir ve faiz oranı da %0,49 olarak belirlenmiştir.

Temel İhtiyaç Destek Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank resmi intenet siteleri üzerinden başvurularınızı kolayca yapabilirsiniz. Başvuru sonuçları SMS ile bildirilecektir.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi Oranları ve Ödemeleri Nasıl Olmaktadır?

10 bin TL kredi için uygulanan faiz oranı %0,49’dur. 30 ay vade seçeneği ile aylık ödeme miktarı 376 TL olmaktadır.

7.500 TL kredi için uygulanan faiz oranı %0,49’dur. 30 ay vade seçeneği ile aylık ödeme tutarı 282 TL olmaktadır.

5 bin TL kredi için uygulanan faiz oranı %0,49’dur. 30 ay vade seçeneği ile aylık ödeme tutarı 188 TL olmaktadır.

3 bin TL kredi için uygulanan faiz oranı %0,49’dur. 30 ay vade seçeneği ile aylık ödeme tutarı 113 TL olmaktadır.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Temel İhtiyaç Destek Kredisine birçok vatandaş başvuru yaptı. Sonuçlarını bekleyen vatandaş, sonuçlarını sorgulamak için kredi alacakları, başvuru yaptıkları bankanın intenet bankacılığı veya mobil uygulaması üzerinden kredi sorgulama işlemi yapabilmektedir.

6 ay geri ödemesiz şekilde verilecek olan bu krediye birçok vatandaş başvuruda bulundu. Başvurular bugün itibariyle sonuçlanmaya başladı. Sonuçlar SMS yolu ile başvuru yapan kişilere bildirilmektedir. Başvurudan sonra onaylanmayan vatandaşın başvuruları anında ret cevabı alırken onaydan geçenlerin onaylandığına dair mesajlar bugün itibariyle gelmeye ve bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.

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