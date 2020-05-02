TESKOMB ile esnafa 1 yıl ödemesiz işyeri açma ve destekleme kredisi

Halk Bankası ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği yani TESKOMB iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara kredi imkanları sunuyor. 1 yıl geri ödemesi bulunmadan sunulan iş yeri açma kredisi işyeri ihtiyaçlarının karşılanması için, ipotek, kooperatif kefaleti, ticari işletme rehni ve şahıs kefaletleri gösterilmesi halinde verilmektedir.

Krediler 10 alanda verilmektedir:

İmalatçı Destek Paketi

Endüstriyel Tarım Kredisi

Franchising Destek Paketi

İvme Finansman Paketi

Kobi İş Geliştirme Kredisi

Otomotiv Yan Sanayii Destek Paketi

Çay Sektörü Destek Paketi

Mobilya Sektörü Destek Paketi

Medikal Sektörü Destek Paketi

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Su Ürünleri ve Balıkçılık Destek Paketi

Elektronik Ürün Senedi

1 yıl vade ile verilen krediler ise şu şekilde sıralanmaktadır.

İstihdamı Destekleme Kredisi: Kredi 200.000 TL’ye kadar 12 ay ödemesiz 36 ay vadeli sunulmaktadır.

Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi: Kredi 200.000 TL’ye kadar 12– 24 ay vade ile sunulmaktadır.

Kooperatif İhracat Tesis Kredisi: Kredi 200.000 TL’ye kadar, 12 ay geri ödemesiz ve 4 yıl vadelidir.

İskonto Kredisi: Kredi 200.000 TL’ye kadar 1 ila 9 ay vade ile sunulmaktadır.

1 yıldan uzun vadeli krediler ise şunlardır:

İşyeri Modenizasyon Kredisi: 500.000 TL’ye kadar 60 ay vade ile sunulmaktadır.

Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi: Kredi 200.000 TL’ye kadar sunulan kredi 1-4 yıl vade imkanı ile sağlanmaktadır.

İşyeri Alım Kredisi: Kredi 500.000 TL’ye kadar 120 ay vade ile verilmektedir.

Tesis Kredisi: 200.000 TL limit ile sağlanan kredinin vadesi ise 2 ile 4 yıl arasındadır.

Şoför Taşıt Edindirme Kredisi: Kredi 200.000 TL’ye kadar sunulmakta olup 1 ila 4 yıl vadeyle verilmektedir.

Taşıt Alım Kredisi: 500.000 TL’ye kadar verilen kredi 84 ay vade imkanı ile verilmektedir.

İmalatçı Destek Paketi

İmalatçı destek paketi kapsamında yatırım kredisi olarak 36 ay ödemesiz 10 yıl vade ile işletme dönemi kredisi ise 12 ay ödemesiz 5 yıl vade ile kredi verilmektedir. Kredi döviz ya da TL şeklinde kullanılabilmektedir. Kredi üst limiti proje ya da kredi değerine göre değişiklik göstermektedir.

KOBİ İş Geliştirme Kredisi

KOBİ iş geliştirme kredisi kapsamında 12 ay ana para ödenmeden 60 vadeli kredi sağlanmaktadır. Kredi taksitleri eşit ya da üç ayda bir eşit taksitlerle verilmektedir. Halkbank tarafından sağlanan kredi işlerini büyütmek isteyen KOBİ’lere verilecek olup kredi değerliliği ya da ihtiyaç değerliliği gibi özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Endüstriyel Tarım Kredisi

Tarım sektöründe çalışan vatandaşlara finansman sağlamak amacıyla sağlanan kredide yatırım kredileri için 24 ay anapara ödemesi olmadan 7 ay vade sağlanırken, işletme kredilerinde ise 12 ay ödemesiz 4 yıl vadeli kredi verilmektedir. Bu krediden yararlanan kişilere Endüstriyel Tarım Masraf Paketi hediye olarak sunulmaktadır. Kredi, tarım sektörü içinde çalışan ve tarım faaliyetleri yürüten firmaların sermayelerine destek sunma amacıyla sağlanmaktadır. Kredi TL’nin yanı sıra döviz cinsinden paralar ile de kullanılabilmektedir.

Otomotiv Yan Sanayi Destek Kredisi

Otomotiv yan sanayiye katkıda bulunmak amacıyla sunulan kredi, işletme kredileri için 12 ay ana para ödemesi gerekmeden 48 ay vadeli ve yatırım kredilerinde ise 24 ay ödemesiz 7 yıl vade ile sunulmaktadır. Taksitler 3 ila 6 ay eşit ya da dönemsel taksit şeklinde yapılacaktır.

Franchising Destek Paketi

Mobilya Sektörü Destek Paketi

Franchising destek paketi kapsamında 60 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz kredi verilmektedir. Kredinin taksitleri 3 ile 6 ay eşit ya da serbest taksit şeklindedir. Franchsing sektörünün türüne göre ödeme de şekillendirilebilmektedir.

Mobilya sektörü için ihtiyaçların karşılanması ve sektörün gelişmesi amacıyla 12 ay anapara ödemesi bulunmadan 4 yıl vadeli kredi verilmektedir.

Medikal Sektör Destek Paketi

Medikal sektöre destek olmak amacıyla Halkbank tarafından işletme kredisi olarak 1 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli ve yatırım kredisi için ise 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli kredi sunulmaktadır.

Su Ürünleri ve Balıkçılık Destek Sektörü

Balıkçılık sektörü için 12 ay anapara ödemesiz 4 yıl vadeli kredi verilmektedir. Ayrıca bu krediden faydalananlara su ürünleri ve balıkçılık masraf paketi de verilmektedir.

Çay Sektörü Destek Paketi

Çay sektörü geliştirmek için azami 1 milyon TL 3 ay ödemesiz 18 ay vadeli kredi verilmektedir.

Elektronik Ürün Senedi

Tarım ve sanayi ürün senetleri kredi ile verilmektedir. 180 gün vadeli azami 12 aylık, kredinin limit tutarı da %75’dir.

İstihdam İşletme Kredisi

Sanayi sektörleri, hizmet sektörleri, inşaat projeleri ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için sağlanan kredinin 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vade ile 200.000 TL olarak sunulmaktadır. İlave istihdam edilen kişi için:

Temizlik/Güvenlik: 5000 TL

Çağrı Merkezler: 20.000 TL

Turizm: 50.000 TL

Eğitim: 50.000 TL

Lojistik: 50.000 TL

Sağlık: 75.000 TL

IT – Yazılım: 100.000 TL

KOSGEB Acil Destek Kredisi

2021 yılına ödemeleri yapılacak olan kredi kapsamında 150.000 TL ye kadar ve 1 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli 50.000 TL kredi verilecek. Detaylar aşağıda yer alıyor:

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