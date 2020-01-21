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Teslimat girişimi Glovo, Türkiye pazarından çıkıyor

İspanya merkezli Glovo, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu dört ülke pazarından çıkacaklarını açıkladı. Açıklamayı, Glovo'nun kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre yaptı.

21 Ocak 2020 Salı 22:07
Teslimat girişimi Glovo, Türkiye pazarından çıkıyor

Dünya genelinde teslimat girişimi olarak hizmet veren Glovo, Türkiye'de dahil olmak üzere 4 ülke pazarından çekileceğini duyurdu. Pazar liderliği ve kısa dönemde kârlılık stratejisi sonucunda alınan operasyonların durdurulma kararı ile ilgili bir açıklama yapan Glovo'nun kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, “Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu." ifadelerini kullandı.

Pierre, açıklamasında belirlenen ülkelerin Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko olduğunu söyleyerek bu ülkelerdeki operasyonun durdurulmasının Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerde liderliği daha da güçlendireceğini belirterek "Glovo olarak birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi ile kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Şirket taafından yapılan açıklamada ayrıca, operasyonu bulunan 22 ülkenin 17’sinde pazar lideri konumunda olunduğu ve 2019 yılında karlılığa erişen anavatanı ve en büyük pazarı İspanya’dan sonra Glovo’nun hedefi 2021 başından itibaren global çapta karlılığa ulaşmak olduğu kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
GlovoTürkiye Pazarı
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