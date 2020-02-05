THY'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başlatıldı

Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaparak yolcuları için büyük kolaylıkve memnuniyet getirecek uygulamanın başladığını duyurdu. Bilet satın alma işlemlerinde özellikle seyahat programı belli olmayan yolcular için şirket 'fiyatı koru' uygulamasını başlattı. Böylelikle 'fiyat koru' uygulamasını kullanana THY yolcusunun bileti belli bir süre değişmeyerek sabit kalacak.

TÜrk Hava Yolları (THY) yeni uygulaması ile ilgili, "Mükemmel bir fiyat yakaladınız ama henüz seyahat programınız kesin değil mi? Hiç sorun değil, Fiyatı koru ile özel fiyatınız için zamanı durdurabilirsiniz. Fiyat koruması yaptığınız anda, bilet fiyatı belirli süre boyunca aynı kalır. Siz de biletleme yaptığınızda avantajlı fiyatlarla uçmanın tadını çıkarırsınız. Üstelik tamamen ücretsiz!" bilgilendirmesini yaptığı açıklamasında THY, yolcularının biletleme yaptığında da koruma ile uygun fiyat ile uçabileceği bilgisini de paylaştı.

Yeni uygulama sonrasında seçimini yapan yolcu standart korumada uçuşuna kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebilecek ve biletleme durumunda ise ödediği tutarı kendisine iade edilecek. Uygulamadan ayrıca THY'nin Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyeleri ise uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Diğer taraftan Amerika kalkış ve varışlı THY yolcularınında uçuşlarına 7 gün kalana kadar 24 saat boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecekleri belirtildi.