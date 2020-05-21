THY'den flaş açıklama! İç ve dış hat uçuş seferleri başlatılıyor

11 Mart tarihinde Türkiye'de görülen koronavirüsü salgını nedeniyle, alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri iptal edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açıklama yaparak normalleşme sürecinin kademeli olarak hayat geçirildiğini ve bazı illerde seyahat yasağının kaldırıldığını duyurmuştu.

Seyata yasağının kalkması ile birlikte iç ve dış hat seferlerini tekrar başlatmayı planlayan Türk Hava Yolları (THY) daha önce yaptığı bir açıklamada virüs sebebiyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıklamıştı fakat yapılan bir açıklamayla uçuşlar daha ileri bir tarihe alındığı öğrenildi. Peki, THY'de iç ve dış hat uçuşları ne zaman başlayacak?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçak seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, iç hat seferlerinin 4 Haziran’da başlayacağını belirtirken dış hat seferlerinin 10 Hazira'a kadar uzatıldığını duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başlayacak olan seferler ilk etapta tam kapasite ile olmazken sadece yüzde 60’lık kapasite ile uçulacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca; seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmamasına ve uçak altına kabul edileceği belirtildi. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkının uçak altı bagaj hakkına ekleneceği yolcuların sadece el çantalarını kabinde taşıyabilecekeleri bildirildi.



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, başlanması planlanan seferler hakkında yaptığı açıklamada ayrıca, daha önceden alınmış olan uçuş biletleri ile ilgili de "Ücretsiz bir şekilde 2021 yılının 31 Aralık’ına kadar ücretsiz değişiklik hakları var. Ücretsiz olarak tüm dünyada olduğu gibi biz de biletleri değiştireceğiz. Yolcularımız yeni tarihi belirleyip uçabilir." diye konuştu.

UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE YAPILACAK?

THY'nin üç aylık düzenlediği uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferleri yapılması planlanıyor.



