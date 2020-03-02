THY 'den korona virüsü için uçuşlar ve bilet iadeleri hakkında son dakika açıklaması!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nda korona virüsü kapsamakta olan uçuş bileti ve bilet iadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilet iade ve açığa alma sürecinin kolaylaştırıldığının altını çizen Aycı, ‘’Nahçivan’ı durdurduk.’’ diye belirtti.

Seul uçak seferleri azaltıldı, Nahçivan durduruldu

Bilet iade ve açığa alma süreci kolaylaştırıldı

Seul’dan uçuş seferlerinin azaltıldığını ekleyen Aycı, riskin devam ettiği yerlerdeki uçuşların durdurulduğunu ekledi. İlerleyen dönemde 12 risk ülkesi bulunduğunu konuşan Aycı, maske ve benzeri tedariklerin alındığını konuşarak ‘’Mürettebat ve istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitimler verildi.’’ diye ekledi.

Aycı, Mayıs ayına kadar olan bilet bedelinin ödenmesi ve açığa alınması gibi konularda her yerden hizmetlerin gösterildiğini belirtti. Hassasiyetle taşımaların yapılmasının sağlanabilmesi noktasında ilgili bakanlıklar ve bakanlar ile doğrudan temas halinde olduklarını anlatan Aycı, sivil havacılık ile de irtibat halinde olduklarını ekledi.

22 ülkede uçuş düzenlemesi

Riskin yönetilebilmesi için büyük bir gayret gösterildiğinin altını çizen Aycı, Suudi Arabistan’ın Umre uçuşlarını durdurduğunu hatırlatarak ‘’Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek.’’ diye belirtti.