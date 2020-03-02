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THY 'den korona virüsü için uçuşlar ve bilet iadeleri hakkında son dakika açıklaması!

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, korona virüsü için uçuşlar ve bilet iadeleri hakkında son dakika açıklaması yaptı. Aycı, bilet iade ve açığa alma sürecinin kolaylaştırıldığını belirterek Seul uçak seferlerinin azaltılıp, Nahçivan'ın durdurulduğunu ekledi. Aycı, risk yönetimi için 22 ülkede uçuş düzenlemesi yapıldığını duyurdu.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:28
THY 'den korona virüsü için uçuşlar ve bilet iadeleri hakkında son dakika açıklaması!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı’nda korona virüsü kapsamakta olan uçuş bileti ve bilet iadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilet iade ve açığa alma sürecinin kolaylaştırıldığının altını çizen Aycı, ‘’Nahçivan’ı durdurduk.’’ diye belirtti.

Seul uçak seferleri azaltıldı, Nahçivan durduruldu

Seul’dan uçuş seferlerinin azaltıldığını ekleyen Aycı, riskin devam ettiği yerlerdeki uçuşların durdurulduğunu ekledi. İlerleyen dönemde 12 risk ülkesi bulunduğunu konuşan Aycı, maske ve benzeri tedariklerin alındığını konuşarak ‘’Mürettebat ve istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitimler verildi.’’ diye ekledi.

Bilet iade ve açığa alma süreci kolaylaştırıldı

Aycı, Mayıs ayına kadar olan bilet bedelinin ödenmesi ve açığa alınması gibi konularda her yerden hizmetlerin gösterildiğini belirtti. Hassasiyetle taşımaların yapılmasının sağlanabilmesi noktasında ilgili bakanlıklar ve bakanlar ile doğrudan temas halinde olduklarını anlatan Aycı, sivil havacılık ile de irtibat halinde olduklarını ekledi.

22 ülkede uçuş düzenlemesi

Riskin yönetilebilmesi için büyük bir gayret gösterildiğinin altını çizen Aycı, Suudi Arabistan’ın Umre uçuşlarını durdurduğunu hatırlatarak ‘’Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek.’’ diye belirtti.

Son Güncelleme: 02.03.2020 21:28
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