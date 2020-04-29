THY Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını uzattı

Çin, Wuhan’da ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları’da önlem almış ve iç ve dış hat uçuşlarını durdurmuştu. İlk etapta Nisan ayının sonuna kadar uçuşları donduran Türk Hava Yolları Kurumu’ndan yeni bir açıklama geldi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sosyal medya hesabında ‘’Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef iç ve dış hat uçuş seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız.’’diyen Bilal Ekşi virüse karşı alınan önlemlerin devam ettiğini belirtmiş oldu. Salgın sonrası sosyal izolasyonu sağlamak için ve virüsün yayılma hızını en aza indirmek için bu karar alınmıştır.

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