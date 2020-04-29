THY Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını uzattı

Çin, Wuhan’da ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları’da önlem almış ve iç ve dış hat uçuşlarını durdurmuştu. İlk etapta Nisan ayının sonuna kadar uçuşları donduran Türk Hava Yolları Kurumu’ndan yeni bir açıklama geldi.
Haberlerin doğru ve tarafsız kaynağı Haberport’un mobil uygulamasını şimdi telefonuna indir, her an gündemden haberdar ol!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Gündemde neler olup bittiğini merak ediyorsan, tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter’da hemen takibe al! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et
Son Güncelleme: 29.04.2020 19:08